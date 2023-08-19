الأحد 20 أغسطس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا

أميركا توافق على دواء جديد ضد سرطان البروستاتا

دواء
19 أغسطس 2023 22:52

وافقت إدارة الغذاء والدواء الأميركية على دواء أكيغا (نيرابارب وأبيراتيرون أسيتات) لعلاج سرطان البروستاتا النقيلي الإيجابي، وفقا لما نقله موقع janssen.com.
هذه الموافقة تجعل «أكيغا» (Akeega) القرص الأول والوحيد مزدوج الفعالية الذي يجمع بين أدوية عدة.
تعتمد موافقة إدارة الغذاء والدواء على النتائج الإيجابية للمرحلة الثالثة من دراسة عشوائية متعددة المراكز. فالمرضى، الذين عولجوا بمزيج من دواء «أكيغا» (Akeega) و«بريدنيزون» (prednisone)، سجلت لديهم نتائج جيدة.
كان هناك أيضاً تحسن ملحوظ لتطور الأعراض والوقت لبدء العلاج الكيميائي للخلايا للمرضى الذين تلقوا «أكيغا» و«بريدنيزون» مقابل من تلقوا «خلات الأبيراتيرون» و«بريدنيزون» أو دواء وهمياً. لوحظ هناك أيضاً اتجاه نحو التحسن في البقاء على قيد الحياة بشكل عام.
وقال كيم تشي، الباحث الرئيسي في المرحلة الثالثة من الدراسة، في بيان «كطبيب، فإن تحديد المرضى، الذين يعانون تشخيصاً أسوأ هو أولوية، وخاصة أولئك الذين لديهم سرطانات ولديهم طفرة سرطان البروستاتا النقيلي الإيجابي».
وأضاف تشي «صممنا الدراسة بشكل مستقبلي لتحديد المجموعة الفرعية للمرضى الذين من المرجح أن يستفيدوا من العلاج المستهدف باستخدام أكيغا ولمساعدتنا على فهم كيف يمكننا تحقيق نتائج صحية أفضل للمرضى».
تم منح الموافقة على تسويق «أكيغا» إلى شركة «يانسن».

أخبار ذات صلة
عقار لإنقاص الوزن له مزايا طبية أخرى مهمة
المصدر: الاتحاد - أبوظبي
سرطان
سرطان البروستاتا
دواء جديد
آخر الأخبار
الخطوط الجوية السنغافورية تزيد عدد الرحلات عبر شبكة الوجهات
الاقتصادي
الخطوط الجوية السنغافورية تزيد عدد الرحلات عبر شبكة الوجهات
8 أغسطس 2023
الجامعة الأميركية في الشارقة: نحتفي بالمبتكرين ونعدهم للمستقبل
الإمارات
الجامعة الأميركية في الشارقة: نحتفي بالمبتكرين ونعدهم للمستقبل
4 أغسطس 2023
«الخماسي» يحتفل بـ «الباكورة»
الرياضي
«الخماسي» يحتفل بـ «الباكورة»
اليوم 12:00
«مصلحة اقتصادية» تحكم علاقة بيريشا وأوجسبورج!
الرياضي
«مصلحة اقتصادية» تحكم علاقة بيريشا وأوجسبورج!
اليوم 11:57
مبابي «ملكي» في هذا التوقيت!
الرياضي
مبابي «ملكي» في هذا التوقيت!
اليوم 11:38
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©