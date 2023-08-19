أميركا توافق على دواء جديد ضد سرطان البروستاتا

وافقت إدارة الغذاء والدواء الأميركية على دواء أكيغا (نيرابارب وأبيراتيرون أسيتات) لعلاج سرطان البروستاتا النقيلي الإيجابي، وفقا لما نقله موقع janssen.com.

هذه الموافقة تجعل «أكيغا» (Akeega) القرص الأول والوحيد مزدوج الفعالية الذي يجمع بين أدوية عدة.

تعتمد موافقة إدارة الغذاء والدواء على النتائج الإيجابية للمرحلة الثالثة من دراسة عشوائية متعددة المراكز. فالمرضى، الذين عولجوا بمزيج من دواء «أكيغا» (Akeega) و«بريدنيزون» (prednisone)، سجلت لديهم نتائج جيدة.

كان هناك أيضاً تحسن ملحوظ لتطور الأعراض والوقت لبدء العلاج الكيميائي للخلايا للمرضى الذين تلقوا «أكيغا» و«بريدنيزون» مقابل من تلقوا «خلات الأبيراتيرون» و«بريدنيزون» أو دواء وهمياً. لوحظ هناك أيضاً اتجاه نحو التحسن في البقاء على قيد الحياة بشكل عام.

وقال كيم تشي، الباحث الرئيسي في المرحلة الثالثة من الدراسة، في بيان «كطبيب، فإن تحديد المرضى، الذين يعانون تشخيصاً أسوأ هو أولوية، وخاصة أولئك الذين لديهم سرطانات ولديهم طفرة سرطان البروستاتا النقيلي الإيجابي».

وأضاف تشي «صممنا الدراسة بشكل مستقبلي لتحديد المجموعة الفرعية للمرضى الذين من المرجح أن يستفيدوا من العلاج المستهدف باستخدام أكيغا ولمساعدتنا على فهم كيف يمكننا تحقيق نتائج صحية أفضل للمرضى».

تم منح الموافقة على تسويق «أكيغا» إلى شركة «يانسن».