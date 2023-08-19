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أحمد العسم يكتب: برواز دبي

أحمد العسم يكتب: برواز دبي
20 أغسطس 2023 00:53

نحن لا نريد كتابة التاريخ، نريد صناعة التاريخ، أفضل من روايته..
من يحب وطنه يقدم له التضحيات، يعطي ولا يبخل، يضع للدوافع أمكنة تستريح فيها، القيمة الحقيقية تبدأ من الداخل ترى النور ثراء، تشهد على الفعل والبصيرة وتلاحظ، وهنا أنا والصديقان العزيزان طالب ووليد أخوة الحياة وأصدقاء الذوق وجدنا ونحن نقف أمام البرواز جمال البساطة من دون تعقيد، وفي المحتوى صدق المحب لبلد يفكر بالأهم، يبتسم من القلب، ويعطي الأفكار العمق، ويملأ ويعطي الأمل بمحتوى يزدان بالجمال والمعرفة والجميل البداية من الداخل «برواز دبي» الماضي والحاضر، واستشراف المستقبل والافتراض.
شكراً من القلب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، على كل السعادة والفكرة الكبيرة في التميز.
برواز دبي مكان تاريخي وأيقونة معمارية مهمة في دولة الإمارات، ومن أهم المشاريع السياحية الجاذبة التي يستمتع بها المواطن والزائر والمقيم ليرى ويكتشف في زيارة يدفعها الحب أنيقة المعنى ذات ثراء عاطفي. يقول أحد الصديقين ستجد في البرواز صمتاً يتحدث وقراءة بالعين ترى وتلاحظ المبدأ والدافع الكبير لكتابة التفاصيل، تمر وتجد الضوء حاضراً يمد لك يده ويجيب على الأسئلة. قرر وارسم صورتك وتجدها عنواناً لم يكتب بعد وخيالاً يتحقق وأحلاماً في دفتر العمر مرسومة. أما الصديق الآخر يقول: يا ربي سأترك الدهشة تأخذ لي صوراً وسأتحدث بكل عفوية عن القيمة المكتسبة من الزيارة الأولى. وعن الانطباع سأقول لأبنائي هذه العزيزة بلدي الإمارات، ومن يرى الجمال يصبح قلبه جميلاً.
البرواز.. رأيت صوري المنسية، طرقت الباب وأحاسيسي تروي الحكايات. أملأ شغفي، أسمع عن ماضي ذاكرتي التي ساعدتني في فتح كتاب سنوات مرت ببطء، أستفيد من كل قول ونظرة في البرواز، وصورة كبيرة للعائلة الإماراتية الطيبة. نخلة في وادي الحنين ترتوي من ماء الروح، واد وسيل وشجرة غاف وظل ونبض وأشياء يحملها من يؤمن بأن الحياة استقرار وحكاية طويلة يرويها المستقبل للأجيال. من البرواز تمكنت من أخذي بعيداً عن الصديقين العزيزين طالب ووليد، فأنا أنتمي إلى جدتين عظيمتين شيخة وشيخة الراوي، وكل حكاية فيها معنى أصيل في البرواز رأيتني صورة كبيرة تبتسم.
نحبك الإمارات، وغداً هو النور
والمستقبل وجود وحاضر
نعني كل شيء، نذهب إلى الجمال
ننظر، نقرأ، نكتب في البرواز 
هذه أجمل بلاد

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