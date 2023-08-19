«الجيروسكوبز» تحفظ توازن محطة الفضاء

أبوظبي (الاتحاد)

في إطار حرصه على إفادة المهتمين بالفضاء من تجربته، شرح رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي، الموجود حالياً على متن محطة الفضاء الدولية، ضمن أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب، طريقة محافظة المحطة على توازنها في المدار حول الأرض، وقال النيادي في فيديو نشره عبر منصة «إكس»: هذا السؤال طرحه المتابعون على مواقع التواصل الاجتماعي. وأوضح أن التحكم في توازن وموقع المحطة يجري عبر آليتين: الأولى هي «الجيروسكوبز» التي تنظم الحركات الدورانية، والثانية الدفاعات الموجودة في القسم الروسي من المحطة والمسؤولة عن انتقالها من نقطة إلى أخرى.