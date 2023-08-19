الأحد 20 أغسطس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا

«الجيروسكوبز» تحفظ توازن محطة الفضاء

«الجيروسكوبز» تحفظ توازن محطة الفضاء
20 أغسطس 2023 00:53

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
سلطان النيادي يوثق إعصار خانون من الفضاء
سلطان النيادي يختتم مهمته الفضائية نهاية أغسطس

في إطار حرصه على إفادة المهتمين بالفضاء من تجربته، شرح رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي، الموجود حالياً على متن محطة الفضاء الدولية، ضمن أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب، طريقة محافظة المحطة على توازنها في المدار حول الأرض، وقال النيادي في فيديو نشره عبر منصة «إكس»: هذا السؤال طرحه المتابعون على مواقع التواصل الاجتماعي. وأوضح أن التحكم في توازن وموقع المحطة يجري عبر آليتين: الأولى هي «الجيروسكوبز» التي تنظم الحركات الدورانية، والثانية الدفاعات الموجودة في القسم الروسي من المحطة والمسؤولة عن انتقالها من نقطة إلى أخرى.

سلطان النيادي
الجيروسكوب
محطة الفضاء الدولية
آخر الأخبار
الخطوط الجوية السنغافورية تزيد عدد الرحلات عبر شبكة الوجهات
الاقتصادي
الخطوط الجوية السنغافورية تزيد عدد الرحلات عبر شبكة الوجهات
8 أغسطس 2023
الجامعة الأميركية في الشارقة: نحتفي بالمبتكرين ونعدهم للمستقبل
الإمارات
الجامعة الأميركية في الشارقة: نحتفي بالمبتكرين ونعدهم للمستقبل
4 أغسطس 2023
«الخماسي» يحتفل بـ «الباكورة»
الرياضي
«الخماسي» يحتفل بـ «الباكورة»
اليوم 12:00
«مصلحة اقتصادية» تحكم علاقة بيريشا وأوجسبورج!
الرياضي
«مصلحة اقتصادية» تحكم علاقة بيريشا وأوجسبورج!
اليوم 11:57
مبابي «ملكي» في هذا التوقيت!
الرياضي
مبابي «ملكي» في هذا التوقيت!
اليوم 11:38
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©