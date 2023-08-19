هروب جماعي من شمال كندا

(أ ف ب)

بثت وكالة الفضاء الأوروبية (ESA) صوراً بالغة الدقة التقطتها الأقمار الاصطناعية للحرائق الهائلة في غابات كندا الشمالية الغربية، وظهرت في الصور سحب كثيفة من الدخان فوق أشجار تأكلها النيران.. وميدانياً غادر الآلاف من سكان أقاليم كندا الشمالية ضمن رحلات إجلاء عاجلة وطارئة بدأت الثلاثاء الماضي، حيث اندفعت القوافل جنوباً على طريق سريع وحيد لا يزال مفتوحاً.. وتعمل السلطات المحلية على إخلاء مدينة يلونايف التي يسكنها قرابة 20 ألف نسمة بالكامل، لحماية السكان من أخطر حريق تشهده البلاد، ويتقع أن تستمرآثاره السلبية فترة ليست بالقصيرة.