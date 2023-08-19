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منصة «إكس» تلغي خاصية الحظر

منصة «إكس» تلغي خاصية الحظر
20 أغسطس 2023 00:53

سان فرانسيسكو (أ ف ب) 

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قال إيلون ماسك، إن منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي ستلغي ميزة كانت تسمح للمستخدمين بحظر المشاركات من حسابات معيّنة.
وقال ماسك «سنلغي الحظر مع استثناء الرسائل المباشرة»، موضحاً أن الخيار سيبقى متاحاً «للرسائل المباشرة» بين مستخدمي منصة التواصل الاجتماعي.. وتستخدم هذه الخاصية لتقييد التفاعل مع حسابات معينة على المنصة. ومنذ استحواذه على المنصة لقاء 44 مليار دولار نهاية أكتوبر الماضي، تراجعت عائداتها الإعلانية بنحو النصف بسبب منهج ماسك وسياساته.. وقال ماسك مراراً أن رغبته في حرية التعبير هي الدافع وراء التغييرات التي أجراها.

إيلون ماسك
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