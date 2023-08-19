تعرف على طقس الإمارات المتوقع غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً مع فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقاً وجنوباً وقد تمتد على بعض المناطق الداخلية مع سقوط أمطار، وتميل درجات الحرارة للارتفاع، ورطباً ليلاً وصباح الاثنين على بعض المناطق الساحلية.

والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً مثيرة الغبار. وقال المركز، في بيانه اليومي، إن الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية تتراوح سرعتها بين 10 و25 كم/س تصل إلى40 كم/س.

يكون الموج في الخليج العربي خفيفاً إلى متوسط أحياناً. يحدث المد الأول عند الساعة 15:59 والمد الثاني عند الساعة 03:20 والجزر الأول عند الساعة 09:22 والجزر الثاني عند الساعة 21:25.

في بحر عُمان، يكون الموج خفيفاً. ويحدث المد الأول عند الساعة 58:11 والمد الثاني عند الساعة 23:00 والجزر الأول عند الساعة 20 :18 والجزر الثاني عند الساعة 05:59.