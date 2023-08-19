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لم يسدد السياح الفاتورة.. فدفعتها سفارة بلادهم

منظر من مدينة بيرات في ألبانيا
19 أغسطس 2023 17:30

دفعت السفارة الإيطالية في ألبانيا فاتورة مطعم لم يسددها سياح إيطاليون في مدينة «بيرات» (وسط جنوب) بعد التدخل الشخصي لرئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني.
وكشف إيدي راما رئيس الوزراء الألباني، أنه تحدث إلى ميلوني التي زارت بلاده الأسبوع الماضي لتمضية عطلة، حول مجموعة من السياح الإيطاليين الذين اختفوا من دون دفع فاتورة مطعم قصدوه في المدينة التاريخية المدرجة في قائمة «اليونسكو».
وروى راما لصحيفة «لا ستامبا» الإيطالية اليومية «أمرت (ميلوني) السفير (بالذهاب ودفع فاتورة هؤلاء الحمقى، من فضلك، وأصدرِ بياناً! لا يمكن أن تشوّه سمعة إيطاليا بهذه الطريقة!)».
وتصدّر خبر مغادرة هؤلاء السياح الإيطاليين من دون دفع فاتورتهم عناوين وسائل الإعلام الألبانية وانتشر على نطاق واسع عبر الشبكات الاجتماعية.
من جهتها، أكدت السفارة الإيطالية في ألبانيا، أمس الجمعة، أنها سددت فاتورة بقيمة 80 يورو لم تدفعها هذه المجموعة المؤلفة من أربعة سياح إيطاليين.
وقال بيان للسفارة «بناء على توصيات رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني، دفعنا هذه الفاتورة التي تخلّفت عن تسديدها مجموعة من السياح الإيطاليين في مدينة بيرات».
وأضاف «يحترم الإيطاليون القواعد ويسددون ديونهم، ونأمل بألا يتكرر هذا النوع من الحوادث».

المصدر: آ ف ب
سياحة
الفاتورة
مطعم
ألبانيا
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