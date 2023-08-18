«مفاجآت صيف دبي».. الترفيه العائلي

دبي (الاتحاد)

تتواصل فعاليات «مفاجآت صيف دبي» حتى 3 ديسمبر المقبل بالمزيد من أجواء الترفيه وحفاوة الاستقبال والعروض الجاذبة التي يترقبها السكان والزوار والسياح، بحيث تضفي على الإجازة مرحاً يشغل أوقات الكبار والصغار بتجارب لا تُنسى. وتقدم المنشآت السياحية في دبي مجموعة لا تفوَّت من عروض الإقامة المصممة لإسعاد السكان والزوار خلال الدورة الحالية من «المفاجآت»، حتى يقضوا أوقاتاً ممتعة في حضور الفعاليات الترفيهية والتسوق، وخوض تجارب ممتعة في الحدائق المائية ومناطق الألعاب. سيجد سكان دبي وزوارها فرصاً للإقامة تناسب مختلف الأذواق والميزانيات في فنادق من فئات 3 و4 و5 نجوم، حيث يمكن قضاء إقامة ممتعة في منطقة الخور أو نخلة جميرا الشهيرة أو وسط المدينة النابض بالحياة.



«للأطفال مجاناً»

يشارك أكثر من 80 فندقاً ومنتجعاً في عرض «للأطفال مجاناً» Kids Go Free الرائع في أنحاء المدينة، مع إمكانية الاستمتاع بإجازة عائلية في«جيه إيه ذا ريزورت» جبل علي، والذي يضم شاطئاً خاصاً، ويوفر مجموعة من أفضل وسائل الراحة، بما فيها متنزه «جست سبلاش» مع الألعاب والمنزلقات الممتعة للجميع. وتشارك هذا الصيف العشرات من وجهات الإقامة الفخمة بما فيها «أتلانتس النخلة»، الذي يقدم تجربة ساحرة لأفراد العائلة والأطفال ليعيشوا مغامرة مجانية، بدءاً من الألعاب المائية الساحرة وحتى تجارب تناول أشهى المأكولات. وخلال «مفاجآت صيف دبي 2023»، يمكن للضيوف الاستمتاع بتخفيضات على الغرف والأجنحة، بينما سيتناول الأطفال الطعام مجاناً، ما يضمن أعلى مستويات الراحة للعائلة بالكامل. وسيحصل الصغار على دخول مجاني إلى نادي الأطفال، ما يضفي المزيد من البهجة لعطلة متنوعة. ويمكن تجربة عيش الرفاهية المطلقة في «جي دبليو ماريوت ماركيز دبي»، حيث يتوفر الاسترخاء مع متعة تناول أشهى المأكولات في المطعم العالمي Kitchen6 الذي يقدم للأطفال دون سن السادسة الطعام مجاناً، ويحصل الأطفال حتى سن 12 عاماً على تخفيضات بنسبة 50% على الوجبات.



أجواء هادئة

يوفر «جيه إيه حصن حتا» ملاذاً جبلياً مثالياً مع جمال الطبيعة والأجواء الهادئة، حيث يمكن للأطفال الذين تبلغ أعمارهم 12 عاماً أو أقل الإقامة وتناول الطعام مجاناً. ويمكن أيضاً قضاء بعض الوقت العائلي الجيد في قلب «جميرا بيتش ريزيدنس» في «جيه إيه أوشن فيو» والاستمتاع بعروض مجانية للأطفال. ويمكن جمع ذكريات عائلية لا تُنسى في «بالاس وسط المدينة» بدبي والذي يقدم عرضاً لا يُضاهى للعائلات، حيث يمكن للأطفال الإقامة مجاناً، ما يضمن إقامة فاخرة وبأسعار معقولة، مع دخول مجاني للصغار إلى نادي الأطفال. والعروض تتواصل في «أوكسيدنتال الجداف» المناسب للعائلات و«فيدا تلال الإمارات». ويقدم فندق ليجولاند الدخول المجاني للمتنزه و«موشنجيت دبي» والحديقة المائية لغير المقيمين في دولة الإمارات.



مرح وتوفير

تقدم مجموعة كبيرة من الفنادق والمنتجعات في دبي عروضاً خلال «مفاجآت صيف دبي» مصممة خصيصاً لجذب العائلات التي تبحث عن عطلة مريحة على الشاطئ أو في المدينة. ويمكنك البحث عن أفضل العروض المناسبة لعائلتك، والاستمتاع بالهدوء في «العنوان جراند كريك هاربر» على طول شواطئ خور دبي، مع إشعار مدته 60 يوماً والحصول على تخفيضات بنسبة 30٪، بينما يستمتع الأطفال بإقامتهم المجانية، واستكشاف عالم من الرفاهية.



نكهات عالمية

ضمن فعاليات «مفاجآت صيف دبي»، يستمتع عشاق الطعام بأجواء «أسبوع الصيف للمطاعم» المستمر حتى 27 أغسطس الجاري. ويشارك في دورة هذا العام نحو 60 مطعماً من المطاعم المفضلة لدى العائلات، ما يمنح السكان والزوار فرصة لاستكشاف أماكن جديدة مع تخفيضات رائعة. وتقدم الفعالية جولة بين نكهات المطبخ الشرق أوسطي الغنية، وعراقة المطبخ الأوروبي، والتوابل المميزة للمأكولات الهندية والمكسيكية الحارة، وأصناف كثيرة من مطابخ عالمية أخرى. ويسعى «أسبوع الصيف للمطاعم» لإرضاء مختلف الأذواق، من محبي اللحوم والنباتيين والمغامرين الباحثين عن مزيج من النكهات. ويمكن الحصول على عروض رائعة في المطاعم المحلية الراقية، بما فيها المطاعم الحائزة نجمة ميشلان، والعديد من الأماكن التي حصدت جائزة Bib Gourmand في دبي.