إعلان الجدول الزمني لرحلات «أوريول»

أبوظبي (وكالات)

حاملة آمال روسية كبيرة تتعلق بنقلة نوعية في مجال العمل الفضائي، تحلق مركبات «أوريول» الواعدة التي يجري العمل عليها منذ فترة طويلة إلى الفضاء بعد 5 أعوام من الآن، وكشفت شركة «إينيرغيا» الروسية مواعيد انطلاق الرحلات الأولى لهذا النوع من المركبات التي تحل محل مركبات «سويوز» المستخدمة حالياً على لسان نائب كبير المصممين في الشركة، فلاديمير كوزنيتسوف الذي قال تقتضي الخطط الحالية أن نطلق أول رحلتين لمركبات أوريول عام 2028.

وأضاف: من المفترض أن تطلق مركبة أوريول في رحلة فضائية غير مأهولة عام 2028، وفي العام نفسه سوف تحمل المركبة رواداً إلى الفضاء في رحلة أخرى.