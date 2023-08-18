سترات بمراوح وقمصان منعشة لمواجهة حر اليابان

طوكيو (أ ف ب)

مع استمرار الموجات شديدة الحرارة، تشهد أسواق الملابس المرطبة والمنتجات التي تُشعِر مُستخدميها بالبرودة في اليابان ازدهاراً ، وتتنافس الشركات على تصنيع سترات تحوي مراوح، وأنابيب مثلّجة توضع على الرقبة، وقمصان ذات أقمشة منعشة.. وتشكّل السترة المجهزة بمروحتين صغيرتين موضوعتين أسفل الظهر، أحد المنتجات المحمولة التي تتزايد شعبيتها لدى اليابانيين وتوفر شركة «ليبرتا» ملابس تعطي شعوراً بالانتعاش كقمصان وأغطية ذراع مصنوعة من أقمشة تحوي مركبات عضوية تُشعر مرتديها بالبرودة، وأضافت شركة «شيكوما» مراوح صغيرة إلى البزات المخصصة للمكاتب التي لا تسمح بغير الزي الرسمي.