السبت 19 أغسطس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا

سترات بمراوح وقمصان منعشة لمواجهة حر اليابان

سترات بمراوح وقمصان منعشة لمواجهة حر اليابان
19 أغسطس 2023 01:13

طوكيو (أ ف ب) 

أخبار ذات صلة
3 إجراءات لحماية العامل عند الإصابة بالإجهاد الحراري
84 مليار درهم حجم التبادل التجاري بين الإمارات واليابان

مع استمرار الموجات شديدة الحرارة، تشهد أسواق الملابس المرطبة والمنتجات التي تُشعِر مُستخدميها بالبرودة في اليابان ازدهاراً ، وتتنافس الشركات على تصنيع سترات تحوي مراوح، وأنابيب مثلّجة توضع على الرقبة، وقمصان ذات أقمشة منعشة.. وتشكّل السترة المجهزة بمروحتين صغيرتين موضوعتين أسفل الظهر، أحد المنتجات المحمولة التي تتزايد شعبيتها لدى اليابانيين وتوفر شركة «ليبرتا» ملابس تعطي شعوراً بالانتعاش كقمصان وأغطية ذراع مصنوعة من أقمشة تحوي مركبات عضوية تُشعر مرتديها بالبرودة، وأضافت شركة «شيكوما» مراوح صغيرة إلى البزات المخصصة للمكاتب التي لا تسمح بغير الزي الرسمي.

اليابان
درجة الحرارة
موجة الحر
ارتفاع درجة الحرارة
درجات الحرارة
ارتفاع درجات الحرارة
آخر الأخبار
الخطوط الجوية السنغافورية تزيد عدد الرحلات عبر شبكة الوجهات
الاقتصادي
الخطوط الجوية السنغافورية تزيد عدد الرحلات عبر شبكة الوجهات
8 أغسطس 2023
الجامعة الأميركية في الشارقة: نحتفي بالمبتكرين ونعدهم للمستقبل
الإمارات
الجامعة الأميركية في الشارقة: نحتفي بالمبتكرين ونعدهم للمستقبل
4 أغسطس 2023
ليفربول يتحدى البداية السيئة والنقص!
الرياضي
ليفربول يتحدى البداية السيئة والنقص!
اليوم 20:20
صور من فوهة «زيمان» على سطح القمر التقطتها مركبة «لونا-25»
دنيا
وضع غير طبيعي في المركبة «لونا-25» قبل الهبوط على القمر
اليوم 20:01
شعار وزارة الخارجية
الإمارات
الإمارات تدين وتستنكر حرق كنائس ومنازل في باكستان
اليوم 19:53
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©