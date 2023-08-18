الأمير وليام.. مهام سياسية وإنسانية

أحمد مراد (القاهرة)

وفقاً للتقاليد والأعراف المعمول بها في المملكة المتحدة منذ مئات السنين، يصبح الابن أو الابنة الأكبر للملك أو الملكة ولياً للعهد، ويتولى العرش البريطاني بعد وفاة الملك أو الملكة، ويؤدي مهامّ عامة ورسمية دعماً للملك داخل المملكة وخارجها، ويتولى العديد من الوظائف العامة والمهام الرسمية بحكم كونه وريث تاج العرش البريطاني. والأمير وليام ولي عهد بريطانيا، يعتبر ثاني أهم وأقوى شخصية في العائلة الملكية.. فما هي المهام التي يتولاها وما هي صلاحياته العامة وسلطاته الرسمية؟.



ممثل للعائلة

يُعد تمثيل العائلة الملكية من بين أهم وأبرز الصلاحيات والمهام التي يتولاها ولي العهد البريطاني، حيث يقوم بتمثيل العائلة الملكية في الأحداث الرسمية والدولية، ويزور الدول، ويلتقي بزعماء وملوك ورؤساء الدول، وإجراء المباحثات والمشاورات على مستوى القادة. في بعض الأحيان، يكون ولي العهد البريطاني سفيراً وممثلاً للمملكة المتحدة في بعض المناسبات الدبلوماسية والثقافية، حيث يتم تكليفه بالقيام بزيارات رسمية إلى الخارج للترويج للعلاقات الدبلوماسية بين المملكة والدول الأخرى.



مستشار الملك

يتولى ولي العهد البريطاني دوراً تشريعياً وسياسياً، حيث يُعد مستشارًا للملك في القرارات والإجراءات الدستورية والسياسية، وفي بعض الأحيان يتم استشارته في مسائل سياسية تتعلق بتعيين رؤساء الوزراء، والقضاة، وإصدار التعيينات العسكرية.

ويأتي دعم القوات المسلحة من بين أهم الأدوار الذي يقوم بها ولي العهد البريطاني، حيث يقوم بزيارات إلى القواعد العسكرية، ويشجع العسكريين، ويحضر الفعاليات العسكرية الرسمية.

كما يهتم ولي العهد البريطاني بدعم الثقافة والفنون في المملكة المتحدة، ويحضر العروض والمعارض الفنية والثقافية في الداخل والخارج، ويدعم المشاريع الثقافية والفنية.



أمير ويلز

بموجب تنصيب الأمير وليام ولياً للعهد البريطاني، حصل على لقب «أمير ويلز»، حيث أعلن ملك بريطانيا تشارلز الثالث، في أول خطاب ملكي له، أن الأمير وليام سوف يخلفه في لقب أمير ويلز، قائلاً: «إن الأمير وليام سيحمل على عاتقه المهمة التي توليتها لخمسة عقود»، كما أصبحت زوجته كاثرين أميرة ويلز.

ويُعد قصر كنسينجتون مقر الإقامة الرسمية لعائلة وريث العرش التي تضم وليام، وكاثرين، وأبنائهما الثلاثة الأمراء جورج، وتشارلوت، ولويس.



تدريب على القيادة

يحرص ولي العهد البريطاني على المشاركة الفاعلة والنشطة في الشؤون العامة، إذ يقوم بزيارات إلى المناطق المختلفة في المملكة، ويجتمع مع الجمهور والمسؤولين للاطلاع على قضاياهم والترويج للمبادئ والقيم الملكية.

وعادة ما يتم تدريب ولي العهد البريطاني لأداء مهام الملك في المستقبل، بما في ذلك التعرف على القضايا الدستورية والمؤسساتية، واكتساب المهارات اللازمة لقيادة البلاد، وتلقي تقارير ومعلومات حول القضايا الوطنية والعالمية، وأحياناً يتمكن من التأثير على السياسة العامة من خلال النصح والتوجيه للحكومة.

أدوار خيرية واجتماعية

يضطلع ولي العهد البريطاني بعدد من الأنشطة الخيرية والاجتماعية، من بينها دعم وتشجيع القضايا الاجتماعية والخيرية في المملكة المتحدة وحول العالم، والعمل على توعية الناس بالقضايا الاجتماعية المهمة، مثل التعليم والصحة والبيئة، والمساهمة في تعزيزها.

وفي هذا الشأن، يواصل الأمير وليام الأنشطة الخيرية التي كان يقوم بها قبل أن يصبح ولياً للعهد، حيث كان خلال الأعوام الماضية يُدير مع زوجته كاثرين أنشطة خيرية من خلال المؤسسة الخيرية الملكية التي تطور برامج ومشاريع خيرية، ومنها دعم مبادرات تمويل لتنمية المجتمع والتعليم البيئي في جميع أنحاء قارة أفريقيا، ودعم برامج مساعدة الأطفال والشباب على بناء مهاراتهم وثقتهم وتطلعاتهم، ورفع مستوى الوعي لديهم حول مدى خطورة القضايا التي يمكن أن تؤثر على الشباب، مثل التشرد. وخلال الفترة الماضية، كان الأمير وليام يؤدي واجبات والتزامات رسمية نيابة عن الملكة الراحلة إليزابيث الثانية، ويرعى أكثر من 30 منظمة خيرية وعسكرية.

وكانت حماية البيئة إحدى أبرز الأولويات للأمير وليام على مدى الأعوام الماضية، إذ حرص على دعم مبادرات تمويل برامجها وتنمية المجتمع، وفي أكتوبر 2020، أطلق جائزة «إيرث شوت»، العالمية للحفاظ على البيئة، ومصمّمة للتحفيز على التغيير والمساعدة في إصلاح الكوكب خلال الأعوام العشرة المقبلة.