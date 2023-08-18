تليجراف.. مليون اشتراك مدفوع

لندن (الاتحاد)

شعور كاسح بالفخر يجتاح مؤسسة تليجراف ميديا جروب البريطانية بعدما نجحت في الوصول إلى مليون اشتراك مدفوع في خدماتها عبر الويب قبل نهاية 2023، بحسب خطتها. وبذلك، أصبحت تليجراف ثالث مؤسسة صحفية في بريطانيا تصل لمليون مشترك، بعد الجارديان وفايننشيال تايمز، بحسب تقرير نشرته برس جازيت. وقالت المجموعة، التي تنشر ديلي تلغراف وصنداي تلغراف، إن أكثر من 70٪ من الاشتراكات البالغ عددها مليون اشتراك رقمية وأن «مشاركة المشتركين وصلت إلى مستوى قياسي، حيث يستخدم نحو 300000 من مشتركينا تطبيقنا الآن كل يوم». وقال الرئيس التنفيذي نيك هيو: «لقد وضعنا هدفا طموحا لأنفسنا في عام 2018 وأنا سعيد لأننا تجاوزنا هذا الإنجاز. بينما نتطلع إلى المستقبل، سنستمر في زيادة اشتراكاتنا وتطوير مجتمع المشتركين لدينا ووضع أرقام قياسية جديدة للتلغراف». ونشر موظفو التلغراف صورا من داخل غرفة الأخبار تظهر عبارة »1 مليون اشتراك» و «لقد فعلنا ذلك بفضلكم جميعا» معروضة على الحائط.