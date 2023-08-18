الإثنين 21 أغسطس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا

كاتي دروموند.. المتدربة التي أصبحت رئيسة التحرير

كاتي دروموند
19 أغسطس 2023 01:13

بدلاً من جدعون ليتشفيلد، قررت دار كوندي ناست تعيين كاتي دروموند (37 عاماً) رئيسة التحرير لمجلة Wired، حيث ستشرف على فرق المنشور التقني في جميع أنحاء العالم.  كانت دروموند تعمل في فايس ميديا، كنائب أول قطاع الأخبار العالمية والترفيه، ومسؤولة عن فايس نيوز والعلامات التجارية الرقمية للشركة. وقد عملت دروموند كمتدربة في Wired عام 2009، ثم عملت لاحقاً كمراسلة لمدونة الأمن القومي التي تديرها الصحيفة. وقالت في مقابلة صحفية مؤخراً إن علاقتها الشخصية بالمنصة، بالإضافة إلى فرصة قيادة تغطية عالم التكنولوجيا مع موظفين عالميين، جعلتها تقرر العودة «من دون تفكير». لدى Wired فرق عمل في الولايات المتحدة وإيطاليا واليابان والمكسيك وبريطانيا،
وقد تم تعيين جدعون ليتشفيلد مديراً للتحرير العالمي في مارس 2021 وأعلن مغادرته في مايو. وفي مذكرة إلى الموظفين حول خروجه، قال ليتشفيلد إنه قرر الانتقال من الوظيفة وافتقد بشكل متزايد «ممارسة الأعمال الصحفية بيده». وقال في المذكرة إنه سيواصل المشاركة في استضافة بودكاست Wired «Have a Nice Future» حتى نوفمبر على الأقل.

أخبار ذات صلة
10 عروض إبداعية في مخيم ربع قرن للمسرح وفنون العرض
فرنسا ترفع التحذير من الحر إلى أعلى مستوى
آخر الأخبار
الخطوط الجوية السنغافورية تزيد عدد الرحلات عبر شبكة الوجهات
الاقتصادي
الخطوط الجوية السنغافورية تزيد عدد الرحلات عبر شبكة الوجهات
8 أغسطس 2023
جانب من العروض
ثقافة
10 عروض إبداعية في مخيم ربع قرن للمسرح وفنون العرض
اليوم 20:22
سائحة تعبئ قارورة من ماء حنفية عامة في باريس
دنيا
فرنسا ترفع التحذير من الحر إلى أعلى مستوى
اليوم 20:04
مهارات حماسية في ختام أسبوع أبوظبي للسلة
الرياضي
مهارات حماسية في ختام أسبوع أبوظبي للسلة
اليوم 20:00
الفنان الكويتي الراحل بدر الطيار
دنيا
رحيل الفنان الكويتي بدر الطيار
اليوم 19:58
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©