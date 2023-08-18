كاتي دروموند.. المتدربة التي أصبحت رئيسة التحرير

بدلاً من جدعون ليتشفيلد، قررت دار كوندي ناست تعيين كاتي دروموند (37 عاماً) رئيسة التحرير لمجلة Wired، حيث ستشرف على فرق المنشور التقني في جميع أنحاء العالم. كانت دروموند تعمل في فايس ميديا، كنائب أول قطاع الأخبار العالمية والترفيه، ومسؤولة عن فايس نيوز والعلامات التجارية الرقمية للشركة. وقد عملت دروموند كمتدربة في Wired عام 2009، ثم عملت لاحقاً كمراسلة لمدونة الأمن القومي التي تديرها الصحيفة. وقالت في مقابلة صحفية مؤخراً إن علاقتها الشخصية بالمنصة، بالإضافة إلى فرصة قيادة تغطية عالم التكنولوجيا مع موظفين عالميين، جعلتها تقرر العودة «من دون تفكير». لدى Wired فرق عمل في الولايات المتحدة وإيطاليا واليابان والمكسيك وبريطانيا،

وقد تم تعيين جدعون ليتشفيلد مديراً للتحرير العالمي في مارس 2021 وأعلن مغادرته في مايو. وفي مذكرة إلى الموظفين حول خروجه، قال ليتشفيلد إنه قرر الانتقال من الوظيفة وافتقد بشكل متزايد «ممارسة الأعمال الصحفية بيده». وقال في المذكرة إنه سيواصل المشاركة في استضافة بودكاست Wired «Have a Nice Future» حتى نوفمبر على الأقل.