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آبي فيليب.. نجمة السهرة السمراء

آبي فيليب
19 أغسطس 2023 01:13

آبي فيليب، مراسلة واشنطن بوست السابقة التي استضافت البرنامج الحواري السياسي صباح الأحد «Inside Politics» في سي إن إن، قررت المحطة الشهيرة، منحها الفرصة لتقديم الفقرة الذهبية في الـ 10 مساء على مدار الأسبوع التي كان يديرها دون ليمون لسنوات عديدة قبل انتقاله المشؤوم إلى الفترة الصباحية. سيطلق على العرض اسم «سي إن إن نيوزنايت مع آبي فيليب». وأعلنت الشبكة أيضاً أن كبيرة المحللين القانونيين في CNN، لورا كوتس، ستقدم برنامجاً الساعة 11 مساء خلال أيام الأسبوع، فيما يعد أول تحركات كبيرة لشبكة CNN منذ الإطاحة بكريس ليخت.
وتأتي ترقية الصحفيين السود بعد مخاوف من نقص التنوع في سي إن إن مع حركة تغييرات أبعدت بعضهم عن الأوقات المميزة على الشاشة.
يملأ تعيين فيليب فراغاً في ساعات المساء في CNN استمر منذ العام الماضي عندما جعل ليخت - عند تعيينه لإدارة الشبكة - برنامج CNN الصباحي أولويته التحريرية القصوى.

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