ويندي مكماهون رئيسة تنفيذية لـ«سي بي إس نيوز»

ويندي مكماهون عينتها شبكة «سي بي إس نيوز» كرئيسة تنفيذية قادمة لها، حيث تشرف على قسم الأخبار وشبكة محطاتها وذراعها التلفزيونية، بحسب نيويورك تايمز.

عملت مكماهون رئيسة للشبكة ومحطاتها، وقسمت المهام مع نيراج خملاني، الذي كان يحمل هذا اللقب أيضاً. واستقال خملاني مؤخراً، وأبرم اتفاقاً لعدة سنوات لتطوير محتوى للشركة.

وقال جورج تشيكس، الرئيس التنفيذي لشبكة سي بي إس، في مذكرة للموظفين الاثنين الماضي إن تعيين مكماهون يأتي ضمن إعادة تنظيم أوسع».

«أعتقد اعتقاداً راسخاً أن ويندي هي القائد المثالي في هذا المنعطف الحرج»، حسبما جاء في رسالة تشيكس.

عملت مكماهون، 48 عاماً، سابقاً في ديزني ومحطات مملوكة لشبكة سي بي إس في بوسطن ومينيابوليس. كما أعلنت شبكة سي بي إس أن إنغريد سيبريان ماثيوز، وهي من قدامى المحاربين في شبكة سي بي إس نيوز لمدة 30 عاماً، ستكون رئيسة قسم الأخبار.