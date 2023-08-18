السبت 19 أغسطس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا

د. شريف عرفة يكتب: فن الهدوء

د. شريف عرفة يكتب: فن الهدوء
19 أغسطس 2023 01:13

أصبحت الحياة صاخبة سريعة الوتيرة لدرجة أننا كثيراً ما نصف أيامنا هذه بـ«عصر السرعة».. وبشكل متزايد أصبحت الحياة المهنية مثيرة للتوتر والضغوط من فرط التنافس والرغبة المحمومة في الوصول لهدف تلو الآخر، وهو ما يعبر عنه التعبير الإنجليزي «سباق الفئران rat race»، حيث يجري الجميع وراء طموحات وأحلام واجتماعات ومواعيد تسليم.. بلا نهاية وكأننا فئران تتسابق في متاهة ولا تدرك أنها كذلك..
أصبحنا نقرِن السرعة بالكفاءة، والبطء بالتراخي والفشل.. في ظل تنافس مهني واجتماعي يجعل اليوم يجري ومعه الأسابيع والسنوات والعمر.
السرعة مطلوبة للمصانع والشركات والمنتجات التكنولوجية الجديدة.. لكن حين نتحدث عن صحتنا النفسية، فعقولنا ليست مصنعاً أو شركة أو كمبيوتر. في عصر يحدث كل شيء فيه بسرعة علينا أن نتعلم كيف نهدأ كي نحافظ على أنفسنا من الإنهاك والاحتراق النفسي.
لو كنت مستنزفاً بسرعة الحياة، فحاول أن تكون بطيئاً من حين لآخر. هذا ما تحتاجه عقولنا وهذا الإيقاع هو الأنسب لها في الأساس، حين كان نمط الحياة الطبيعي في الماضي القريب.. لكننا حرمنا منه اليوم، أصبح احتياجاً نفسياً علينا أن نخطط له ونهيئ له الظروف كي يحدث.
فكيف نفعل ذلك؟ بأن نتخلص -من حين لآخر- من عقلية الأهداف! أي أن نأخذ وقتنا في فعل أشياء نستمتع بها دون النظر لمقصد أو لغاية نهائية مرجوة منها.. تنزه في الحديقة مستمتعاً بالحالة العامة، دون التركيز في الوصول لنهاية الحديقة كأنه هدف! تترك طعامك وأنت تستمتع بكل قضمة على حدة، لا بهدف الانتهاء من طبقك.. اقض وقتاً مع أصدقائك، لا بهدف التخطيط لشيء ما، بل لقضاء وقت ممتع يثير مشاعر إيجابية ضرورية للتخلص من هرمون التوتر في جسدك.. استرخ أمام البحر متأملاً أمواجه وشكل الرمال والسحب.. فكر في لا شيء..
عش اللحظة لذاتها، لا لهدف تقود إليه، كي تهدئ جهازك العصبي من السعي المحموم الدائم..
لهذا المبدأ البسيط يحترف الناس تقنيات اليوجا والتأمل بأنواعه «المتسامي، اليقظ، الاسترخائي... إلخ» بهدف تخفيف زحام الأفكار وتصفية تيار ذهنك الهادر..
حاول النوم ثماني ساعات.. بل من حين لآخر نم دون ضبط المنبه لساعة استيقاظ..
كي تحافظ على لياقتك الذهنية في عصر السرعة والتنافسية والضغوط..
كن هادئاً.. وخصص وقتاً لذلك!

أخبار ذات صلة
د. شريف عرفة يكتب: كيف تكلم عقلك الباطن؟
د. شريف عرفة يكتب: سطوة العقل الباطن
الهدوء
شريف عرفة
آخر الأخبار
الخطوط الجوية السنغافورية تزيد عدد الرحلات عبر شبكة الوجهات
الاقتصادي
الخطوط الجوية السنغافورية تزيد عدد الرحلات عبر شبكة الوجهات
8 أغسطس 2023
الجامعة الأميركية في الشارقة: نحتفي بالمبتكرين ونعدهم للمستقبل
الإمارات
الجامعة الأميركية في الشارقة: نحتفي بالمبتكرين ونعدهم للمستقبل
4 أغسطس 2023
ليفربول يتحدى البداية السيئة والنقص!
الرياضي
ليفربول يتحدى البداية السيئة والنقص!
اليوم 20:20
صور من فوهة «زيمان» على سطح القمر التقطتها مركبة «لونا-25»
دنيا
وضع غير طبيعي في المركبة «لونا-25» قبل الهبوط على القمر
اليوم 20:01
شعار وزارة الخارجية
الإمارات
الإمارات تدين وتستنكر حرق كنائس ومنازل في باكستان
اليوم 19:53
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©