"وجهات دبي" تصدر دليلاً إرشادياً جديداً

دبي (الاتحاد)

أصدرت حملة "#وجهات_دبي" دليلها الإرشادي التفاعلي الثالث، ضمن حملتها للموسم الصيفي 2023 والذي يركز بشكل خاص في جزئه الأول على قائمة متنوعة ومنتقاة بعناية من المطاعم المتميزة الصديقة للأطفال التي تقدم عروض طعام ومأكولات شهية إلى جانب مناطق ألعاب وأنشطة رياضية ترفيهية مخصصة للأطفال.

وروعي في اختيارها أن تكون ضمن وجهات داخلية تناسب أفراد الأسرة، وتلبي تطلعاتها لعطلة متميزة، بما يتيح استكشاف عالم جديد من تجارب الأكل الممتعة والمغامرات الفريدة والألعاب الترفيهية الخاصة بالأطفال في مكان واحد، وتأكيداً لمكانة دبي كأفضل مدينة للعيش والزيارة على مستوى العالم.

يركز الدليل، في جزئه الثاني، على قائمة منوعة من مناطق الألعاب المنتشرة في دبي والتي تضم مرافق ومطاعم صغيرة تتميز بألوان وأشكال جذابة مخصصة لتقديم خيارات متنوعة من الوجبات السريعة والمأكولات الخفيفة والمشروبات بما يتيح للأطفال الاستمتاع بالألعاب وفي الوقت نفسه تناول الوجبات الطازجة التي تم إعدادها بشكل يتناسب مع أذواق ومتطلبات أفراد العائلة، وخصوصاً الأطفال، وبما يتيح للأفراد والشركات الصغيرة تحقيق شغفهم بالعمل في مجال الأطعمة والمشروبات واستعراض ابتكاراتهم في مجال فنون الطهي.

تُعد الأدلة الإرشادية، التي يصدرها "براند دبي"، الذراع الإبداعية للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، مكوناً رئيساً من مكونات الحملة الرامية إلى تسليط الضوء على الوجهات التي يمكن للأسر والعائلات إمضاء أوقات مميزة فيها مع أطفالهم، والاستمتاع بما توفره تلك الوجهات من مرافق وخدمات تهدف إلى مساعدة جميع زائريها من داخل الدولة وخارجها على قضاء أوقات ممتعة، حيث تتواصل الحملة حتى نهاية أغسطس الحالي، بهدف تحقيق أفضل استفادة من العطلة الصيفية والاستمتاع بما توفره تلك الأماكن الداخلية المتميزة من ألعاب ترفيهية ونشاطات متنوعة.

وقالت شيماء السويدي مديرة "براند دبي": "دليلنا التفاعلي الصيفي الثالث ضمن حملة "#وجهات_دبي" للموسم الصيفي 2023 والذي صدر تحت عنوان "مطاعم ومناطق ألعاب صديقة للأطفال في دبي" يتيح لأكبر شريحة ممكنة من سكان وزوار دبي تمضية عطلة صيفية ممتعة تناسب العائلات في مناطق جذب ممتعة تضم مطاعم متميزة صديقة للأطفال ومناطق وأنشطة ألعاب ترفيهية مخصصة للأطفال في مكان واحد، كما يسلط الدليل الثالث بتصميمه المميز والوانه المبهجة ومن خلال محتوى تفاعلي مبدع، الضوء على خيارات ترفيهية متنوعة تبعث على السعادة ومطاعم تقدم وجبات متميزة مناسبة لأفراد الأسرة".

ومن المقرر أن يتضمن الموسم الصيفي لحملة وجهات دبي، إصدار العديد من الأدلة الإرشادية التفاعلية وحتى ختام موسمها الحالي بنهاية شهر أغسطس الحالي تزامناً مع نهاية العطلات الصيفية.