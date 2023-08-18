نادي تراث الإمارات يشارك في "أبوظبي الدولي للشطرنج"

أبوظبي (الاتحاد)

شارك نادي تراث الامارات في فعاليات النسخة الـ 29 من مهرجان أبوظبي الدولي للشطرنج التي انطلقت الأربعاء الماضي في فندق راديسون بلو أبوظبي، تحت رعاية سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، وإشراف مجلس أبوظبي الرياضي، وتنظيم نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية.وتأتي مشاركة النادي تحت شعار استدامة التراث، وفي إطار حرصه على إبراز تراث الدولة في المحافل الدولية وتشجيع السياحة التراثية، وتعريف زوار المهرجان من مختلف الجنسيات على الإرث الحضاري العريق لدولة الإمارات.

ويعرض جناح النادي، خلال مشاركته في المهرجان الذي يستمر حتى 25 أغسطس الحالي، جوانب من التراث البحري مثل مهنة الغوص ومهنة الطواشة وصناعة الديين، من خلال ورش حية يقدمها المستشارون والمدربون التراثيون بالنادي.

وتشمل مشاركة النادي عرضاً لمجموعة من إصداراته التراثية والثقافية، ومعرضاً لصور المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" التي توثق لبعض ملامح مسيرته في بناء الدولة.

وحظي الجناح بزيارة عدد من المسؤولين والشخصيات الرسمية، وعلى رأسهم الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان رئيس الاتحاد الآسيوي للشطرنج الذي اطلع على ما يقدمه الجناح من ورش ومعروضات تراثية متنوعة، كما تعرف على عدد من إصدارات النادي التراثية والثقافية.

وزار الجناح أيضا كل من يوسف إسماعيل الخوري المستشار في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، وعارف إسماعيل الخوري نائب رئيس نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية، وعدد من الزوار وضيوف المهرجان.