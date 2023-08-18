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سباق إلى القطب الجنوبي المعتم للقمر

صورة من سطح القمر التقطتها المركبة المركبة الروسية "لونا-25"
18 أغسطس 2023 18:32

نشرت وكالة الفضاء الهندية، اليوم الجمعة، مقطعا مصورا للقمر التقطته مركبة الفضاء "تشاندرايان-3" بينما تقترب من قطبه الجنوبي، وهي منطقة لم تُستكشف من قبل ويعتقد أنها تحتوي على جليد مائي وتحاول روسيا الهبوط فيها أولا.
يظهر المقطع، الذي صُور أمس الخميس مباشرة بعد انفصال مركبة الهبوط بالصاروخ عن وحدة الدفع، لقطات مقرّبة لفوهات القمر الطبيعي الوحيد الذي يدور حول الأرض.
وذكرت (منظمة أبحاث الفضاء الهندية)، على منصة "إكس" في وقت لاحق "أجرت وحدة الهبوط بنجاح عملية تقليل للدفع خفضت مدارها إلى 113 كيلومترا × 157 كيلومترا".
وأطلقت وكالة الفضاء الهندية الصاروخ الذي كان يحمل المركبة الفضائية في 14 يوليو الماضي. ومن المقرر أن تحاول المركبة الهبوط على القمر في 23 أغسطس الجاري.
أما روسيا، فقد أطلقت في 11 أغسطس أول مركبة فضائية للهبوط على سطح القمر منذ 47 عاما. واتخذت مسارا مباشرا أكثر للوصول إلى القطب الجنوبي للقمر حيث اكتشف العلماء جليدا مائيا يمكن استخدامه للحصول على الوقود والأكسجين ومياه الشرب من أجل البعثات القمرية أو لإقامة مستعمرة هناك في المستقبل.
والمهمة القمرية الروسية في طريقها لإنزال المركبة "لونا-25" في 21 أغسطس، أي قبل يومين من المركبة الفضائية الهندية.

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المصدر: رويترز
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