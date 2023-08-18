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رحيل بيكر عالم الاجتماع الأميركي الشهير عن 95 عاماً

رحيل بيكر عالم الاجتماع الأميركي الشهير عن 95 عاماً
18 أغسطس 2023 17:07

توفي الأميركي هاورد بيكر، المتخصص في علم الاجتماع الحديث عن 95 عاما، على ما أعلنت زوجته أمس الخميس.
وقالت المصورة ديان هاغامان "توفي هاوي بسلام في 16 أغسطس داخل منزله في سان فرانسيسكو في كاليفورنيا".
وفي عمله الأكثر شهرة "آوتسايدرز" (1963)، أعاد هاورد تعريف الانحراف كنتيجة للتفاعلات الاجتماعية، إذ ليست أفعال الفرد بحد ذاتها ما تصنّفه على أنه عاصٍ بل نظرة الآخرين.
كان هاورد بيكر موسيقياً أيضاً. وقال لصحيفة "نيويوركر" في حديث يعود إلى العام 2015 "لطالما أردت أن أصبح عازف بيانو".
وأدرك بيكر، الذي أكمل دراسته في شيكاغو، أنه يستطيع في الوقت نفسه العمل كباحث والتزام المجال الموسيقي. وكانت نوادي الجاز مجال دراسته الأول.
وتوصّل، من خلال الملاحظات، التي استخلصها في مجال موسيقى الجاز التي كانت تعتبر وقتها فقاعة خاصة بأشخاص غريبي الأطوار، إلى تحليل يتمثل في أنّ الأفراد الذين يُنظر إليهم على أنهم غير مندمجين بصورة كبيرة في المجتمع هم في الواقع مندمجون جداً في مجموعتهم الفرعية المنتمين إليها.
وكان لبيكر كتابات عن عالم الفن كذلك.
ومع أنه كان أستاذاً في جامعة "نورث وسترن" الشهيرة قرب شيكاغو، فإن أعماله كانت تحظى باهتمام تحديداً في أوروبا خاصة فرنسا التي كان يزورها باستمرار خلال مراحل حياته الأخيرة.
وكتبت الرابطة الفرنسية لعلم الاجتماع عبر موقع "اكس" (تويتر سابقاً) الخميس "غادرنا عالم اجتماع عظيم جداً".

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