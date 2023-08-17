"لونا" تلتقط الصور الأولى لفوهة "زيمان"على الجانب المعتم من القمر

أعلنت وكالة الفضاء الروسية "روس كوسموس" عن التقاط مركبة "لونا25-" الفضائية، الصور الأولى لفوهة "زيمان" بالمنطقة القطبية الجنوبية على الجانب المعتم من القمر.

ونقلت قناة"آر تي عربية عن"روس كوسموس" اليوم الخميس أن "مركبة لونا التقطت اليوم في الساعة 23:08 بتوقيت موسكو، صورة تظهر الفوهة القطبية الجنوبية -زيمان- على الجانب المعتم من القمر.

وتتوافق إحداثيات مركز الحفرة مع خط عرض 75 درجة جنوبا وخط طول 135 درجة غربا". وتعتبر فوهة "زيمان" موقعا فريدا على سطح القمر، وهي ذات أهمية كبيرة للباحثين، حيث يصل ارتفاع النتوء المحيط بها إلى ثمانية كيلومترات فوق سطح القاع المسطح نسبيا.

وأشارت "روس كوسموس" إلى أن "الصور التي تم الحصول عليها تكمل بشكل كبير المعلومات المتوفرة حاليا حول هذه الفوهة".

وأضافت الوكالة: "تم قياس تدفقات أشعة جاما والنيوترونات من سطح القمر، وتم الحصول على معلومات حول خصائص بلازما الفضاء والغاز والغبار الخارجي في المدار حول القمر".

وأطلقت روسيا مركبة "لونا25-" من قاعدة "فوستوتشني" الفضائية في 11أغسطس الجاري، ومن المتوقع أن تهبط على سطح القمر في 21 أغسطس.

والهدف الرئيسي من مهمة "لونا25-" هو تنفيذ هبوط سلس لهذه المركبة على سطح القمر في منطقة قطبه الجنوبي، واستكشاف ما إذا كانت تلك المنطقة تحوي على الماء أو جزيئات الجليد، إذ اختيرت المنطقة التي تقع شمال فوهة بوجسلافسكي لتكون منطقة الهبوط الأساسية، كما قد تكون المنطقة الواقعة جنوب غرب فوهة مانزيني على القمر خيارا احتياطيا لموقع الهبوط.