الصحة العالمية: الأدوية التقليدية الملاذ الأول للملايين

نيودلهي (أ ف ب)

أكدت منظمة الصحة العالمية أن الأدوية التقليدية تشكّل «الملاذ الأول لملايين الناس في جميع أنحاء العالم». وقال رئيس المنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس، أثناء افتتاح القمة الأولى حول الطب التقليدي والتي تستضيفها الهند، إن المنظمة تعمل على جمع الأدلة والبيانات لتوجيه السياسات ووضع القواعد الخاصة بالاستخدام الآمن والعادل والفعال للطب

التقليدي.. وتأتي القمة وسط السعي المعلن من المنظمة التابعة للأمم المتحدة لجمع أدلة حول الاستخدام الآمن لمثل هذه العلاجات، وتجمع القمة صّناع القرار والأكاديميين بهدف «حشد الالتزام السياسي والتشجيع على عمل قائم على الأدلة» تجاه هذه العلاجات.