الجمعة 18 أغسطس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا

الصحة العالمية: الأدوية التقليدية الملاذ الأول للملايين

الصحة العالمية: الأدوية التقليدية الملاذ الأول للملايين
18 أغسطس 2023 01:30

نيودلهي (أ ف ب) 

أخبار ذات صلة
مراكز مكافحة الأمراض الأميركية تتعقب سلالة جديدة من "كورونا"
"الصحة العالمية" توجه تحذيرا جديدا بشأن كورونا

أكدت منظمة الصحة العالمية أن الأدوية التقليدية تشكّل «الملاذ الأول لملايين الناس في جميع أنحاء العالم». وقال رئيس المنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس، أثناء افتتاح القمة الأولى حول الطب التقليدي والتي تستضيفها الهند، إن المنظمة تعمل على جمع الأدلة والبيانات لتوجيه السياسات ووضع القواعد الخاصة بالاستخدام الآمن والعادل والفعال للطب 
التقليدي.. وتأتي القمة وسط السعي المعلن من المنظمة التابعة للأمم المتحدة لجمع أدلة حول الاستخدام الآمن لمثل هذه العلاجات، وتجمع القمة صّناع القرار والأكاديميين بهدف «حشد الالتزام السياسي والتشجيع على عمل قائم على الأدلة» تجاه هذه العلاجات.

الصحة العالمية
منظمة الصحة العالمية
الأدوية
تيدروس أدهانوم غيبريسوس
الطب التقليدي
آخر الأخبار
الخطوط الجوية السنغافورية تزيد عدد الرحلات عبر شبكة الوجهات
الاقتصادي
الخطوط الجوية السنغافورية تزيد عدد الرحلات عبر شبكة الوجهات
8 أغسطس 2023
الجامعة الأميركية في الشارقة: نحتفي بالمبتكرين ونعدهم للمستقبل
الإمارات
الجامعة الأميركية في الشارقة: نحتفي بالمبتكرين ونعدهم للمستقبل
4 أغسطس 2023
«زايد الإنسانية»: الإمارات منارة للعمل الخيري والإنساني حول العالم
الإمارات
«زايد الإنسانية»: الإمارات منارة للعمل الخيري والإنساني حول العالم
اليوم 12:15
خورفكان يفتح المدرجات للجماهير
الرياضي
خورفكان يفتح المدرجات للجماهير
اليوم 12:15
«الجولة الثانية» من «جائزة زغرب» للجودو غداً
الرياضي
«الجولة الثانية» من «جائزة زغرب» للجودو غداً
اليوم 12:15
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©