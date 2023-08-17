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منظومة لتطوير الاتصال بالأقمار الصناعية

منظومة لتطوير الاتصال بالأقمار الصناعية
18 أغسطس 2023 01:30

بدأت مؤسسة «روستيخ» الروسية تطوير منظومة جديدة تحسن إمكانات الاتصال والتحكم بالأقمار الصناعية، وأشارت شركة روسيلكترونيك التابعة للمؤسسة إلى سعي دؤوب لتمكين خبراء مركز Vigstar من تطوير منظومة جديدة تساعد على تحسين تشغيل قنوات الاتصال الفضائية التي يمكن من خلالها الاتصال بالأقمار الصناعية».
وأضافت: الحلول الجديدة التي استخدمناها في المنظومة تحسن عمل قنوات إرسال واستقبال البيانات من الأقمار الصناعية، وتعمل على جمع البيانات باستمرار وتحليلها، وهذه المعلومات ضرورية لمراقبة انضباط الاتصال وتحسين تشغيل القنوات الفضائية».

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