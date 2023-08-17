يوم للسيدات في ياس ووتروورلد

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت ياس ووتروورلد جزيرة ياس، أبوظبي عودة فعالية «يوم السيدات» المرتقبة بحلتها الجديدة تزامناً مع فصل الصيف، وسوف تتمكن السيدات من الاستمتاع بأجواء صيفية مفعمة بالنشاط والانتعاش كل يوم جمعة حتى 13 أكتوبر المقبل... حيث تنتظر السيدات والفتيات باقة منوعة من أروع الألعاب والمغامرات والتجارب المائية في ياس ووتروورلد أبوظبي، تتنوع الأنشطة بين تجارب السباحة والغوص بحثاً عن اللؤلؤ الفريد من نوعه في أعماق حوض مائي بأرقى المواصفات الفنية، أو الاستمتاع بلعبة الإعصار المائي «الدوّامة»، التجربة الأروع في عالم الألعاب المائية، والانزلاق عمودياً في لعبة «ليوا لوب» أو تجربة المنزلقة المائية «جبل دروب».