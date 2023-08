«Til Death Do Us Part».. «العروس الهاربة»

تامر عبدالحميد (أبوظبي)

على الرغم من أن فيلم Til Death Do Us Part - «إلى أن يفرقنا الموت» الذي يعرض حالياً في صالات السينما المحلية، يشبه إلى حد كبير بعض الأعمال السينمائية التشويقية عن قصص انقلاب ليلة زفاف رأساً على عقب بعدما تكتشف العروس أنها جزء من لعبة خطيرة مثل Ready Or Not - «مستعد أم لا»، الذي عرض عام 2019، إلا أن المنتج جيفري ريديك مبتكر سلسلة أفلام Final Destination الشهيرة، قرر في «إلى أن يفرقنا الموت» صناعة النوعية نفسها من هذه الأفلام، لكن بقصة مختلفة وجرعة زائدة من التشويق والمشاهد المرعبة والقتالية التي تحبس الأنفاس.

جائزة إيمي

يشارك في بطولة الفيلم: كام جيجنديت، جاسون باتريك، ناتالي بيرن، أورلاندو جونز، سيرداريوس بلاين وبانشو مولي، وهو من تأليف تشاد لو مؤلف Black Water، وشين داكس تايلور مؤلف Isolation، وإخراج تيموثي وودوارد جونيور» الحائز جائزة إيمي. تدور قصته في إطار من التشويق، حيث تضطر العروس إلى محاربة عريسها وأصدقائه الـ 7، على أمل النجاة والبقاء على قيد الحياة.

أكشن وقتال

أدت بطلة الفيلم ناتالي بيرن دور العروس في يوم زفافها، وقدمت معظم مشاهدها معتمدة على براعتها في حركات الأكشن والقتال. وفيما يجتمع أصدقاء عريسها للاحتفاء بهما على طريقتهم الخاصة، ومع تسلسل الأحداث، تجد نفسها غير قادرة على الاستمرارية معه، لا سيما أنه ينتابها شعور غريب تجاهه، فتقرر مصارحته عبر الهاتف برغبتها بالانفصال عنه، وعندها تقرر الهرب.

انفصال

يستعرض Til Death Do Us Part حكاية من القصص الرومانسية التي لا تنتهي بالسعادة دائماً،. فبالرغم من أن العروس قررت الانفصال والهروب، إلا أن عريسها وأصدقائه الـ7 ظلوا يلاحقون «العروس الهاربة»، لتعود من جديد إلى صديقهم. واتفقوا جميعاً على تعذيبها بسبب ما فعلته، لكنها وبكل قوة تتصدى لهم جميعاً، وتقاوم من أجل البقاء على قيد الحياة، وتقرر الانتقام منهم ضمن مشاهد مليئة بالقتال والحركة.