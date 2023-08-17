ليدي غاغا.. تتنقل بين 5 منازل فاخرة

أبوظبي (الاتحاد)

النجمة الأميركية ليدي غاغا، (37 عاماً) واحدة من أكثر الشخصيات المؤثرة في عالم الموسيقى. وذكر موقع The Richest، أن ثروتها تقدر بـ 320 مليون دولار، وتتنقل بين 5 منازل فاخرة:

- قصر بيل إير: استأجرته مقابل 25 ألف دولار شهرياً، ويتميز بتصميم عصري على مساحة 6143 قدماً مربعة.

- بنتهاوس سنترال بارك: استأجرته مقابل 22 ألف دولار شهرياً، على مساحة ألفي قدم مربعة بإطلالة بانورامية.

- قصر الإقامة: يقع في ماليبو، وهو أول ملكية عقارية لها بقيمة 22.5 مليون دولار ويمتد على مساحة 6 أفدنة.

- منزل تاريخي: يقع في هوليوود قيمته 5.25 مليون دولار، وكان مملوكاً للموسيقي فرانك زابا.

- منزل في نيويورك: استأجرته بـ 67 ألف دولار شهرياً ويتألف من 6 طوابق بتصميم كلاسيكي.