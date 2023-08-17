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ليدي غاغا.. تتنقل بين 5 منازل فاخرة

ليدي غاغا
18 أغسطس 2023 01:30

أبوظبي (الاتحاد)

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النجمة الأميركية ليدي غاغا، (37 عاماً) واحدة من أكثر الشخصيات المؤثرة في عالم الموسيقى. وذكر موقع The Richest، أن ثروتها تقدر بـ 320 مليون دولار، وتتنقل بين 5 منازل فاخرة:  
- قصر بيل إير: استأجرته مقابل 25 ألف دولار شهرياً، ويتميز بتصميم عصري على مساحة 6143 قدماً مربعة.
- بنتهاوس سنترال بارك: استأجرته مقابل 22 ألف دولار شهرياً، على مساحة ألفي قدم مربعة بإطلالة بانورامية.
- قصر الإقامة: يقع في ماليبو، وهو أول ملكية عقارية لها بقيمة 22.5 مليون دولار ويمتد على مساحة 6 أفدنة.
- منزل تاريخي: يقع في هوليوود قيمته 5.25 مليون دولار، وكان مملوكاً للموسيقي فرانك زابا.
- منزل في نيويورك: استأجرته بـ 67 ألف دولار شهرياً ويتألف من 6 طوابق بتصميم كلاسيكي.

ليدي غاغا
نيويورك
هوليوود
ماليبو
سنترال بارك
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