9 بدائل.. صديقة للبيئة

ترجمة: عزة يوسف

اختيار البدائل المستدامة من أفضل الطرق لدعم الأعمال الصديقة للبيئة في العالم، وتتيح خطواتنا الصغيرة وخياراتنا الجيدة عيش حياتنا بشكل أفضل، حيث ذكر موقع Mindset Eco الأميركي بعض البدائل الصديقة للبيئة، ومنها:

1 - أغلفة شمع النحل

تساعد هذه الأغلفة في الحفاظ على الطعام طازجاً ونظيفاً، إذ إنها مصنوعة من ألياف من القطن أو الكتان أو الخيزران، ومغطاة بطبقة من شمع النحل الطبيعي، وتتميز بأنها قابلة للتشكيل لتتماشى مع أي شكل حتى يكون محكم الغلق، وتعتبر بديلاً بيئياً للمواد البلاستيك وعبوات الشطائر ذات الاستخدام الواحد، وبديل رائع لرقائق الألومنيوم.

2 - مناديل قماشية

تُعتبر مناديل المائدة المصنوعة من الكتان بديلاً بيئياً رائعاً لتجنب استخدام المناديل الورقية التي تستعمل لمرة واحدة والمناشف الورقية، إذ إنها قابلة للغسل ومتينة وطويلة الأمد، لذا يمكن استخدامها لوقت طويل، ثم إعادة توظيفها كقماش للتنظيف، ويمكن تحويلها إلى سماد، لبيئة خالية من النفايات.

3 ـ أغطية السيليكون

تُعتبر أغطية الطعام من السيليكون بديلاً بيئياً رائعاً يستخدم من ورق الألومنيوم والغطاء البلاستيكي لبقايا وحاويات الطعام المفتوحة، ويمكن استخدامها لتغطية الأطعمة في الفرن عند الخبز أو الشوي، وهي مرنة وقابلة للتمدد حتى يمكن لفها حول الحاويات متنوعة الأشكال مع إحكام غلقها.

4 ـ حاويات زجاجية

الزجاج مادة قابلة لإعادة التدوير، ويُعتبر التحول إلى الحاويات الزجاجية والتخلص من حاويات الطعام البلاستيكية من أسهل وأكثر البدائل تأثيراً وصداقة للبيئة، وتتميز بصلابتها وتحملها للحرارة والبرودة، ولها أحجام وأشكال متنوعة ولا يتغير لونها أو تمتص الروائح والنكهات من محتوياتها بخلاف البلاستيك.

5 ـ زيوت طبيعية

هناك العديد من المنتجات المخصصة للعناية بالبشرة والشعر مصنوعة من مكونات طبيعية مثل الزيوت الأساسية وزيت جوز الهند، وتقل بها المواد الكيميائية الضارة كالمؤثرات السطحية والعطور الاصطناعية، وهي بديل لأي صابون أو منظف من غسول الجسم إلى الوجه.

6 ـ أكواب الفولاذ

تُعتبر هذه الأكواب بديلاً بيئياً أساسياً لأي شخص يحتسي أي شيء خارج المنزل، وبذلك يتم التخلص من الأكواب أحادية الاستخدام، والاعتماد على كوب مناسب يحافظ على حرارة وبرودة المشروب ويكون محكم الغلق. وهذه الأكواب سهلة التنظيف والتعقيم، وقابلة لإعادة التدوير، ويمكن استخدامها بدلاً من أكواب المشروبات والحساء والشعيرية سريعة التحضير ومخفوق الحليب، عندما تكون خارج المنزل.

7 ـ أغطية الخيزران

يعد استبدال ملاءات وأغطية السرير الاصطناعية والبوليستر بأخرى من الخيزران، أحد أكثر المقايضات البيئية الممتعة، إذ إن الخيزران الخالص من الألياف الطبيعية يوفر ملاءات ناعمة ومسامية وغير مسببة للحساسية بشكل طبيعي، بل ومنظمة لدرجة الحرارة شتاءً وصيفاً، إضافة إلى أنها أقوى وأكثر متانة، ما يعني أنها تدوم لفترة أطول.

8- مصابيح الليد

يؤدي التحول إلى مصابيح الليد الموفرة للطاقة إلى خفض استهلاك الكهرباء وفاتورة الطاقة وانبعاثات الكربون من خلال استبدال واحد سهل وصديق للبيئة.

9- مخدات الكابوك

الكابوك ألياف طبيعية من الفاكهة المجففة لشجرة الكابوك وموطنها الأصلي المكسيك وأميركا الجنوبية ومنطقة البحر الكاريبي، تُزرع في الغالب في جنوب شرقي آسيا، وتُعتبر الألياف مثالية لحشو الوسائد وتوفر بدائل لخيارات الحشو الاصطناعية مثل ألياف البوليستر الدقيقة، كما أنها خفيفة ومقاومة للآفات والعفن وتنظم درجات الحرارة.



