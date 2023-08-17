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الهند تنجح في محاولتها الثانية للهبوط على القمر

القمر
17 أغسطس 2023 21:27

استكملت المحاولة الثانية للهند للهبوط على القمر خطوة مهمة اليوم الخميس، في مهمتها ،عندما انفصلت مركبة الهبوط بنجاح عن وحدة الدفع الخاصة بها، بحسب منظمة ابحاث الفضاء الهندية "إي إس أر أو).

كانت محاولة أولى قد فشلت في عام 2019. وخلال المهمة، اصطدمت مركبة الهبوط بسطح القمر الاصطناعي "إيرث". وذكرت منظمة "إي إس أر أو" في منشور اليوم الخميس على منصة "اكس " تويتر سابقا، ان مركبة الهبوط وهى جزء من المسبار الفضائي شاندرايان 3-، ارسلت رسالة مفادها "شكراً لرفيق الرحلة".

وقالت إن بقية المسبار سوف يواصل السير في مدار حول القمر لإجراء أبحاث.

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كان قد تم إطلاق المهمة شاندرايان 3- في منتصف يوليو الماضي.

ومن المتوقع أن تلامس المركبة سطح القمر في 23 أو 24 الشهر الجاري. وتهدف المهمة غير المأهولة إلى استكشاف الجانب الجنوبي للقمر على مدى أسبوعين. وأبلغت منظمة "أي إس أر أو" البرلمان في نيودلهي أنه كانت هناك مشاكل مع الكوابح خلال الاقتراب من القمر.

 

المصدر: وكالات
القمر
الفضاء
الهند
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