"الثقافة والسياحة - أبوظبي" تختتم المخيم الصيفي

أبوظبي (الاتحاد)

احتفلت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي اليوم الخميس بتخريج 56 طالباً إماراتياً من برنامج "المخيم الصيفي – أجيال السياحة" لعام 2023، الذي امتد على مدار أسبوعين وقدم معلومات حول قطاع السياحة والضيافة في أبوظبي، حيث نجح المشاركون بتنمية مهاراتهم الأساسية في العمل الجماعي والقيادة، كما ساعدهم في اكتساب خبرة عملية. ووفّر البرنامج للشباب نظرة شاملة حول هذا القطاع قدمها لهم أهم الخبراء في هذا المجال.

وأقيم حفل التخرج في منتجع وفلل السعديات روتانا، بحضور موزة عبيد الناصري، المدير التنفيذي لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة بدائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، شيخة النويس نائب الرئيس لإدارة علاقات الملاك في "روتانا"، حمد محمد آل سويدان مدير إدارة الرقابة والترخيص في الدائرة، موزة ذيب المنصوري مدير إدارة التوظيف في هيئة الموارد البشرية، نجلاء النهدي رئيس الموارد البشرية في شركة أبوظبي الوطنية للفنادق، والطلاب المشاركين في المخيم وأولياء أمورهم.

وتماشياً مع الرؤية الاقتصادية 2030 لإمارة أبوظبي، فقد أتاحت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي عبر برنامج "المخيم الصيفي – أجيال السياحة" الفرصة للشباب الإماراتيين المهتمين باستكشاف قطاعي السياحة والضيافة في الإمارة الفرصة للتعرف على أبوظبي كوجهة سياحية وثقافية. وقدم البرنامج للمشاركين فرصة العمل في أحد أفضل الفنادق في الإمارة، حيث اكتشفوا الجوانب المختلفة للعمل في القطاع السياحي، وكيف يسهم في نمو وتطور اقتصاد الإمارة.

وحصل الشباب المشاركون في نهاية البرنامج على المعلومات والخبرات اللازمة للعمل في قطاعي السياحة والثقافة، وفهم دورهما المهم في تحقيق طموحات إمارة أبوظبي الاستراتيجية، وقدم لهم البرنامج المهارات المهنية القيمة وعزز من ثقتهم بأنفسهم لبداية حياتهم المهنية في هذا القطاع.

وقال صالح محمد الجزيري، مدير عام السياحة في الدائرة: فخورون بطلابنا الذين كرسوا وقتهم للتعلم واكتشاف المزيد حول جوانب قطاع السياحة في أبوظبي، واكتساب خبرة عملية وشخصية مهمة من خلال برنامج "المخيم الصيفي – أجيال السياحة. وأضاف: يعد هذا البرنامج منصة فريدة لتنمية المواهب الشابة، ويضمن استعداد جيل جديد من المتخصصين لمواجهة التحدي المتمثل في ازدهار المشهد السياحي في أبوظبي. ويجسد هؤلاء الشباب المستقبل الواعد للقوى العاملة الإماراتية، ونحن على ثقة من أن المعرفة والخبرة التي اكتسبوها خلال هذين الأسبوعين لا تقدر بثمن، وستكون ذات فائدة هائلة لهم عندما يتابعون حياتهم المهنية ويخبرون قصة إمارة أبوظبي للعالم.

وقدم البرنامج هذا العام مجموعة من الأنشطة المخصصة لتعزيز العمل الجماعي وتنمية المهارات العملية بين المشاركين. وزودت ورش العمل التي ركزت على مواضيع مثل دعم العملاء، الطلاب بمعلومات قيّمة لتساعدهم في تقديم خدمة استثنائية. وتم تنظيم رحلات ميدانية تعليمية إلى أبرز معالم ومناطق الجذب السياحي مثل متحف اللوفر أبوظبي، "سي وورلد أبوظبي" وقصر الحصن، ما وفّر لهم تجربة لا مثيل لها.

وتنقل الطلاب خلال فترة عملهم التجريبي الذي استمر على مدار 5 أيام في 24 فندقاً من فنادق الإمارة ذات 4 و5 نجوم، بين الأقسام المختلفة، بما فيها الاستقبال وخدمات الطعام والمشروبات والمطبخ والترفيه والفعاليات.

وعمل المشاركون على مشروعٍ جماعي تطلب منهم النظر في دراسة حالة واقعية متعلقة بالتحديات والثغرات التي يواجهها قطاع صناعة السياحة بما يتماشى مع رؤية أبوظبي 2030.

وقُيّمت المشاريع من حيث الابتكار والإبداع واستخدام التكنولوجيا ومهارات الاتصال وسهولة التنفيذ. وحصل الفريق الفائز على جائزة قيّمة قدمها لهم كل من حمد آل سويدان مدير إدارة الرقابة والترخيص في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي وليلى رضوان العلي، رئيس قسم توطين القطاع وتطوير القدرات في الدائرة.