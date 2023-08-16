صعود الدرج يقي من 9 أمراض سرطانية

أبوظبي (وكالات)

كشفت دراسة طبية حديثة عن أن الحفاظ على اللياقة البدنية يقلل احتمالات الإصابة بالسرطان بمقدار النصف، وأشارت الدراسة التي نشرتها صحيفة «ذا صن» البريطانية إلى أن صعود الدرج (السلم)، رياضة آمنة وذات تأثير واضح في خفض مخاطر الإصابة بالسرطان. أظهرت بيانات جمعها فريق الدراسة من مليون رجل في السويد أن الحفاظ على اللياقة خاصة عبر صعود الدرج والسباحة والركض يساعد في الحماية من تسعة أنواع على الأقل من الأورام. وأظهرت الدراسة أن اللياقة البدنية العالية لدى الشباب الأصحاء مرتبطة بانخفاض خطر الإصابة بـ10 من أصل 18 سرطانًا منها سرطان الأمعاء، الرئة، البنكرياس وغيرها.