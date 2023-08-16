سلطان النيادي يوثق إعصار خانون من الفضاء

أبوظبي (الاتحاد)

نشر رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي، الموجود حالياً على متن محطة الفضاء الدولية، ضمن أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب، فيديو لإعصار خانون الذي ضرب منطقة شرق آسيا.

أشارككم هذا الفيديو لمرورنا فوق الإعصار خانون الذي ضرب دولًا عديدة في شرق آسيا بعد أن تشكَّل في المحيط الهادئ.. 🌀



حفظ الله الجميع 🤍 pic.twitter.com/EngWoVHlU5 — Sultan AlNeyadi (@Astro_Alneyadi) August 16, 2023

وقال النيادي عبر منصة «إكس»: أشارككم هذا الفيديو الذي يوثق مرورنا فوق الإعصار خانون الذي ضرب دولاً عديدة في شرق آسيا بعد أن تشكَّل في المحيط الهادئ.