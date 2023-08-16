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سلطان النيادي يوثق إعصار خانون من الفضاء

سلطان النيادي يوثق إعصار خانون من الفضاء
17 أغسطس 2023 01:04

أبوظبي (الاتحاد)
نشر رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي، الموجود حالياً على متن محطة الفضاء الدولية، ضمن أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب، فيديو لإعصار خانون الذي ضرب منطقة شرق آسيا.

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وقال النيادي عبر منصة «إكس»: أشارككم هذا الفيديو الذي يوثق مرورنا فوق الإعصار خانون الذي ضرب دولاً عديدة في شرق آسيا بعد أن تشكَّل في المحيط الهادئ.

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