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جزيرة السعديات.. تجارب استثنائية في يوم المرأة الإماراتية

جزيرة السعديات.. تجارب استثنائية في يوم المرأة الإماراتية
17 أغسطس 2023 01:04

أبوظبي (الاتحاد)

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استعدت جزيرة السعديات أبوظبي للاحتفاء بيوم المرأة الإماراتية في الثامن والعشرين من أغسطس الحالي عبر برامج مبتكرة محورها الاستدامة، وتوفر الجزيرة خلال هذه المناسبة الوطنية مجموعة من الفعاليات الترفيهية والتثقيفية  تجسد الاعتزاز بالمرأة الإماراتية وتقدير مساهماتها المتميزة في النهضة الحضارية والمسيرة التنموية المستدامة للدولة. وتشمل الفعاليات جلسات لاستعراض قصص النجاح الملهمة، تهدف لتركيز الضوء على الإنجازات التي حققتها المرأة الإماراتية في مختلف المجالات، لتكون عملاً محفزاً للأجيال الجديدة، بالإضافة إلى جولات للاستمتاع بجمال جزيرة نوراي، واستكشاف هذه الوجهة الطبيعية التي تعد نموذجاً للتنوع والاستدامة، وحصصاً في الاسترخاء وممارسة اليوغا على رمال الشاطئ الناعمة.

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