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«تويت دك».. خدمة مدفوعة

«تويت دك».. خدمة مدفوعة
17 أغسطس 2023 01:04

سان فرانسيسكو (أ ف ب) 

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حولت منصة «إكس» تطبيق «تويت دك» منذ الأمس إلى خدمة مدفوعة، وظهرت أمام المستخدمين عندما حاولوا الدخول إليه، صفحة لتسجيل اشتراك مدفوع يتيح تصفّحه.
وأعلنت «إكس» في يوليو الماضي أنّ «تويت دك»، وهو برنامج شهير يسمح للمستخدمين بمراقبة حسابات عدة في وقت واحد، سيكون متاحاً فقط لأصحاب الحسابات التي تحمل «علامة التوثيق الزرقاء» اعتباراً من أغسطس.
وأصبح على المستخدمين الراغبين في استخدام البرنامج الذي بات اسمه «إكس برو»، الاشتراك بخدمة علامة التوثيق لقاء 84 دولاراً تُدفَع سنوياً.
وتبحث «إكس» عن طرق لتحقيق أرباح، بعدما لجأت إلى خفض عدد موظفيها وزيادة اشتراكاتها المدفوعة.

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