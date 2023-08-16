«أسبوع المطاعم» ينطلق غداً.. في دبي

دبي (الاتحاد)

ضمن فعاليات «مفاجآت صيف دبي»، يستعد عشاق الطعام لانطلاق «أسبوع الصيف للمطاعم» يوم غد الجمعة وحتى 27 أغسطس الجاري. ويشارك في دورة هذا العام نحو 60 مطعماً من المطاعم المفضلة لدى العائلات، ما يمنح السكان والزوار فرصة لاستكشاف أماكن جديدة مع تخفيضات رائعة. وتقدم الفعالية جولة بين نكهات المطبخ الشرق أوسطي الغنية، وعراقة المطبخ الأوروبي، والتوابل المميزة للمأكولات الهندية والمكسيكية الحارة، وأصناف كثيرة من مطابخ عالمية أخرى. ويسعى «أسبوع الصيف للمطاعم» لإرضاء مختلف الأذواق، من محبي اللحوم والنباتيين والمغامرين الباحثين عن مزيج من النكهات.

ويمكن الحصول على عروض رائعة في المطاعم المحلية الراقية التي تلاقي استحسان الجميع، بما فيها المطاعم الحائزة نجمة ميشلان، والعديد من الأماكن التي حصدت جائزة Bib Gourmand في دبي. وتشمل: «11 وودفاير» الحائز نجمة ميشلان لعامين متتاليين، مع إدراجه ضمن قائمة أفضل 50 مطعماً في منطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا لعام 2022، و«إنديا باي فينيت» الذي يضفي لمسة عصرية على الكلاسيكيات الهندية المحببة، و«فولي» و«الفنر» و«فيليا» و«شابيستان» و«لوي» و«يابا للشيف شاهين» و«النافورة» و«ابن البحر» و«بشرى» و«سكافوس» و«أليتش»، وسواها الكثير.