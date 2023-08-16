«الفجيرة الاجتماعية الثقافية» تكرم الفائزين في «التصوير الضوئي»

أبوظبي (الاتحاد)

كرمت جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية، مساء أمس الثلاثاء، الفائزين في مسابقة «عدسة قيظ الفجيرة» للتصوير الضوئي بنسختها الأولى التي نظمها مجلس الفجيرة التراثي التابع للجمعية، برعاية دائرة السياحة والآثار بالفجيرة.وحضر الاحتفال الذي أقيم في مقر الجمعية بالفجيرة، خالد الظنحاني رئيس مجلس إدارة الجمعية، وسعيد السماحي مدير عام دائرة السياحة والآثار بالفجيرة، والمستشارة موزة مسعود المدير المالي، ود. بدرية الظنحاني المدير التنفيذي للشؤون المجتمعية، والمهندسة فاطمة الحنطوبي المدير التنفيذي للاستدامة، والفنان المصور مبارك محبوب المشرف على المسابقة.

وشارك في المسابقة التي جاءت ضمن فعاليات الدورة السابعة من مهرجان قيّظ في الفجيرة، 75 مشاركاً، وفاز بالمركز الأول المصور محمد حمد عبيد، وحصلت المصورة نشمية الفيلي على المركز الثاني، فيما حصدت المصورة نورة سالم النقبي المركز الثالث.

وأوضح الظنحاني أن «الفجيرة الثقافية» ترصد العديد من الجوائز والمسابقات التي من شأنها تعزيز الجهود الوطنية لدعم ورعاية الموهوبين من شباب الإمارات، وتوجيههم نحو تبني مفاهيم الثقافة الوطنية كمحرك رئيس لطاقاتهم الإبداعية بما يخدم التراث الإماراتي الأصيل.

وأشاد السماحي بالمستوى المتميز للمسابقة التي تحفز أصحاب المواهب الفنية على توثيق الموروث الثقافي الإماراتي بعدساتهم، مؤكداً أن دائرة السياحة والآثار بالفجيرة تدعم مختلف المبادرات التي تسهم في الحفاظ على الهوية لجيل قادر على مواكبة العصر الحديث متسلحاً بجذوره.

وقالت موزة مسعود: تهدف «عدسة قيظ الفجيرة» إلى إبراز معالم قيظ الفجيرة الذي يتميز بتباشير الرطب ووفرة المياه وتنوع الأنشطة المصاحبة خلال أشهر الصيف، وتسهم في الترويج السياحي للإمارة، والحفاظ على تاريخها في فترة القيظ وتوثيق مظاهره من خلال عدسة المتسابقين.

ولفت محبوب إلى التفاعل الكبير الذي شهدته المسابقة من المهتمين بالتصوير الضوئي، والذين أتيحت لهم الفرصة لعرض إمكاناتهم التصويرية وإطلاق العنان لطاقاتهم الإبداعية. وذكر أن اختيار الأعمال الأفضل التي حازت المراكز الـ 3 الأولى، جاء طبقاً لمعايير فنية وضعها خبراء ومتخصصون.