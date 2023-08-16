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«ياس مول» يستضيف «ياس للألعاب الإلكترونية»

«ياس مول» يستضيف «ياس للألعاب الإلكترونية»
16 أغسطس 2023 15:29

أبوظبي (الاتحاد) 
يستعد «ياس مول» لتقديم طيف واسع من الفعاليات والأنشطة الترفيهية المشوقة لمحبي الألعاب والعائلات مع عودة مهرجان ياس للألعاب الإلكترونية بنسخته الرابعة.

ومن المقرر أن يقام المهرجان بالتعاون مع جزيرة ياس اعتباراً من 30 أغسطس ولغاية 12 سبتمبر المقبل، ويعد الزوار بأسبوعين حافلين بالحماس والتشويق مع أحدث عروض الألعاب، وألعاب محاكاة السباقات، والألعاب الإلكترونية القديمة، وألعاب الواقع الافتراضي.

وستغدو ساحة تاون سكوير بمثابة بوابة حقيقية لدخول عالم من المغامرات الشيقة، مع تقديم الكثير من ألعاب الفيديو للاعبين المحترفين والهواة على حدٍ سواء.

وسيحظى سكان وزوار أبوظبي من مختلف الأعمال بفرصة للاستمتاع مجاناً بالعديد من الألعاب الحماسية الشيقة مع منصات مخصصة لألعاب PlayStation 5 وXbox One وNintendo، بالإضافة إلى الانطلاق في تجربة من السرعة والإثارة مع Formula 1 Simulator. كما ستتيح غرفة BFG الفريدة من نوعها للاعبين تجربة الألعاب بمستوى جديد كلياً.

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ومن المتوقع أن يشهد المهرجان مستويات مدهشة من الحماسة والمعارك الملحمية، حيث ستتاح للزوار فرصة التنافس على الفوز بمجموعة من الجوائز المذهلة في بطولتي «فورتنايت» و«فيفا 23» يومي 1 و2 سبتمبر 2023، وسيستعرض خلالها 40 مشاركاً متميزاً أفضل ما لديهم لإثبات مكانتهم بين أفضل لاعبي PlayStation في المنطقة.

وستبدأ المنافسات عند الساعة 6:00 مساءً، مع فتح باب التسجيل للمشاركة من الساعة 2:00 ظهراً إلى الساعة 5:00 مساءً كل يوم. وسيحظى الفائزون بالبطولتين بجوائز قيّمة تتناسب مع حدث بحجم مهرجان ياس للألعاب الإلكترونية، بما فيها بطاقات الهدايا المتنوعة التي ترعاها «عروض أبوظبي» وقسائم المقاهي والمطاعم في ياس باي ونقاط من برنامج المكافآت «دارنا».
وفي 9 سبتمبر، سيتمكن عشاق الألعاب من ارتداء أزياء شخصيات الأفلام والألعاب المفضلة لديهم في مسابقة «شخصيات الألعاب»، حيث يمكنهم استعراض حرفية التصميم، وإظهار اهتمامهم بالتفاصيل عبر اختيار الأكسسوارات والملحقات، والتنافس لتقديم أداء مذهل.

وتعود هذا العام فعالية «اللعب من أجل الخير» Gaming4Good، وسيتمكن خلالها الحضور من لقاء واللعب مع الشخصية المؤثرة المفضلة لديهم وتقديم تبرعات إلى مركز الإمارات للتوحد. 
 

الترفيه
ياس مول
الألعاب الإلكترونية
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