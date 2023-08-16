«مدهش للمنح الدراسية» تُسعد 15 طالباً

دبي (الاتحاد)

تواصل شخصيتا «مدهش» و«دانة» نشر المرح بين الطلاب وعائلاتهم هذا الصيف، إلى جانب دعمهم للاستعداد للعام الدراسي المقبل من خلال مبادرة «مدهش للمنح الدراسية»، وذلك ضمن فعاليات «مفاجآت صيف دبي».

وستتاح هذه الفرصة لطلاب المدارس والجامعات، حيث توفر «مدهش للمنح الدراسية» فرصة رائعة لـ 15 طالباً على مستوى المدينة للفوز بجوائز تصل قيمتها إلى 20 ألف درهم لكل طالب، والالتحاق بأي مدرسة، أو معهد، أو أكاديمية تعليمية، أو دورة تدريبية رقمية يرغبون فيها، أياً كانت طريقة الدراسة.

ويمكن الاشتراك في هذا العرض الرائع من 17 وحتى 31 أغسطس، في «ابن بطوطة مول»، و«سيركل مول»، ومراكز التجزئة المجتمعية «انترناشيونال سيتي»، و«ديسكفري جاردنز»، و«الفرجان»، و«الفرجان ويست»، و«جزر جميرا»، و«جميرا بارك»، و«جميرا بارك إيست».