الخميس 17 أغسطس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا

"تويت دك" بات خدمة مدفوعة

شعار "إكس" تويتر سابقاً
16 أغسطس 2023 13:45

بات تطبيق "تويت دك" الثلاثاء خدمة مدفوعة، إذ ظهرت أمام مستخدمي منصة "اكس" (تويتر سابقاً) عندما حاولوا الدخول إليه، صفحة لتسجيل اشتراك مدفوع يتيح تصفّحه.

وكانت "اكس" أعلنت في يوليو أنّ "تويت دك"، وهو برنامج شهير يسمح للمستخدمين بمراقبة حسابات عدة في وقت واحد، سيكون متاحاً فقط لأصحاب الحسابات التي تحمل "علامة التوثيق الزرقاء" اعتباراً من أغسطس.

أخبار ذات صلة
كواليس صناعة المؤثرين.. قاسية لا تخلو من الضغوط
خوارزميات «السوشيال ميديا» مؤثرة.. لكنها لا تغير معتقداتنا

وبات يتعيّن على المستخدمين الراغبين في استخدام البرنامج الذي بات اسمه "اكس برو"، الاشتراك بخدمة علامة التوثيق لقاء 84 دولاراً تُدفَع سنوياً.

ويُظهر "تويت دك" الذي جرى إطلاقه قبل أكثر من عقد، الرسائل ضمن أعمدة، مع وظائف للبحث والنشر تعمل بشكل مختلف عبر الموقع الإلكتروني أو البرنامج.
واشترت تويتر "تويت دك" في لندن عام 2011، في صفقة قدّرتها وسائل إعلام متخصصة حينها بـ40 مليون دولار.

المصدر: آ ف ب
مواقع التواصل الاجتماعي
تويت ديك
آخر الأخبار
الخطوط الجوية السنغافورية تزيد عدد الرحلات عبر شبكة الوجهات
الاقتصادي
الخطوط الجوية السنغافورية تزيد عدد الرحلات عبر شبكة الوجهات
8 أغسطس 2023
الجامعة الأميركية في الشارقة: نحتفي بالمبتكرين ونعدهم للمستقبل
الإمارات
الجامعة الأميركية في الشارقة: نحتفي بالمبتكرين ونعدهم للمستقبل
4 أغسطس 2023
شرطة دبي تطلق مبادرة "التزامكم سعادة "
الإمارات
شرطة دبي تطلق مبادرة "التزامكم سعادة "
اليوم 20:27
«ياباني» يقترب من ليفربول
الرياضي
«ياباني» يقترب من ليفربول
اليوم 20:25
الجزيرة يخسر أمام مضر في «عربية اليد»
الرياضي
الجزيرة يخسر أمام مضر في «عربية اليد»
اليوم 20:12
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©