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النيادي يشرح طريقة تفريغ مركبات الشحن في الفضاء

سلطان النيادي
16 أغسطس 2023 00:52

أبوظبي (الاتحاد)
شرح رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي، الموجود حالياً على متن محطة الفضاء الدولية، ضمن أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب، تفاصيل الدخول إلى مركبة الشحن «سيغنس»، التي وصلت إلى المحطة قبل 5 أيام، واستعرض طريقة تفريغ حمولتها.

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وقال النيادي في فيديو بثه عبر منصة إكس: وصلت «سيغنس»  وعلى متنها حمولة وزنها 3.7 طن، تشمل قطع غيار مهمة لعمليات الصيانة، وكميات من الطعام الطازج، وفور اقترابها التقطتها الذراع الروبوتية للمحطة والتحمت مع البوابة «نود وان» بعد معادلة الضغط بينها وبين المحطة، وأوضح أن المركبة ستبقى ملتحمة بالمحطة فترة تتراوح بين شهرين وثلاثة أشهر ثم تغادرها حاملة أكياس النفايات لتحترق بأمان في الغلاف الجوي أثناء رحلة العودة.

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