النيادي يشرح طريقة تفريغ مركبات الشحن في الفضاء

أبوظبي (الاتحاد)

شرح رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي، الموجود حالياً على متن محطة الفضاء الدولية، ضمن أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب، تفاصيل الدخول إلى مركبة الشحن «سيغنس»، التي وصلت إلى المحطة قبل 5 أيام، واستعرض طريقة تفريغ حمولتها.

ندخل إلى مركبة الشحن "سيغنس"، التي وصلت إلى محطة الفضاء الدولية قبل أيام، وعلى متنها أكثر من 3.7 طن من الحمولة.. 📦



كيف نقوم بتفريغ حمولتها؟ وبماذا نملأ "سيغنس" بعد نقل الأغراض الموجودة داخلها إلى محطة الفضاء الدولية؟ pic.twitter.com/V4vzqyXJ7Q — Sultan AlNeyadi (@Astro_Alneyadi) August 15, 2023

وقال النيادي في فيديو بثه عبر منصة إكس: وصلت «سيغنس» وعلى متنها حمولة وزنها 3.7 طن، تشمل قطع غيار مهمة لعمليات الصيانة، وكميات من الطعام الطازج، وفور اقترابها التقطتها الذراع الروبوتية للمحطة والتحمت مع البوابة «نود وان» بعد معادلة الضغط بينها وبين المحطة، وأوضح أن المركبة ستبقى ملتحمة بالمحطة فترة تتراوح بين شهرين وثلاثة أشهر ثم تغادرها حاملة أكياس النفايات لتحترق بأمان في الغلاف الجوي أثناء رحلة العودة.