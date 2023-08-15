منارة السعديات تتلقى مشاركات مسابقة الاستدامة حتى أكتوبر

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت منارة السعديات مد فترة تلقي مشاركات مسابقة التصوير الفوتوغرافي حتى منتصف أكتوبر المقبل، وقالت إن التمديد جاء نتيجة للإقبال المتزايد، والاهتمام الكبير من قبل عشاق الكاميرا على المشاركة، وتتمحور المسابقة حول أساليب الاستدامة، حيث يمكن للمصورين المشاركة، بما تلتقطه عدساتهم من صور تجسد إحدى ممارسات صيانة البيئة أو المحافظة على التنوع، وتنتظر الفائزين جوائز مميزة، في مقدمتها رحلة لمدة 4 أيام إلى سويسرا، بالإضافة إلى عرض الأعمال الفائزة في أحد المعارض العالمية. وتأتي المسابقة في إطار حرص منارة السعديات على مواكبة الجهود التي تبذل على المستويات كافة لترسيخ الاستدامة في المجتمع سلوكاً ومنهج حياة.