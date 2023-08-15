الأربعاء 16 أغسطس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا

منارة السعديات تتلقى مشاركات مسابقة الاستدامة حتى أكتوبر

منارة السعديات تتلقى مشاركات مسابقة الاستدامة حتى أكتوبر
16 أغسطس 2023 00:52

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
نهيان بن مبارك يعزي في وفاة شبيب الظاهري
قرقاش: مواقف الإمارات مع الأشقاء والأصدقاء راسخة ومستمرة

أعلنت منارة السعديات مد فترة تلقي مشاركات مسابقة التصوير الفوتوغرافي حتى منتصف أكتوبر المقبل، وقالت إن التمديد جاء نتيجة للإقبال المتزايد، والاهتمام الكبير من قبل عشاق الكاميرا على المشاركة، وتتمحور المسابقة حول أساليب الاستدامة، حيث يمكن للمصورين المشاركة، بما تلتقطه عدساتهم من صور تجسد إحدى ممارسات صيانة البيئة أو المحافظة على التنوع، وتنتظر الفائزين جوائز مميزة، في مقدمتها رحلة لمدة 4 أيام إلى سويسرا، بالإضافة إلى عرض الأعمال الفائزة في أحد المعارض العالمية.  وتأتي المسابقة في إطار حرص منارة السعديات على مواكبة الجهود التي تبذل على المستويات كافة لترسيخ الاستدامة في المجتمع سلوكاً ومنهج حياة.

منارة السعديات
أبوظبي
الإمارات
الاستدامة
التصوير الفوتوغرافي
آخر الأخبار
الخطوط الجوية السنغافورية تزيد عدد الرحلات عبر شبكة الوجهات
الاقتصادي
الخطوط الجوية السنغافورية تزيد عدد الرحلات عبر شبكة الوجهات
8 أغسطس 2023
الجامعة الأميركية في الشارقة: نحتفي بالمبتكرين ونعدهم للمستقبل
الإمارات
الجامعة الأميركية في الشارقة: نحتفي بالمبتكرين ونعدهم للمستقبل
4 أغسطس 2023
سان جيرمان ومبابي.. «التقارب الغامض»!
الرياضي
سان جيرمان ومبابي.. «التقارب الغامض»!
اليوم 12:18
«روميو الصغير» بـ 67 مليون دولار
الرياضي
«روميو الصغير» بـ 67 مليون دولار
اليوم 12:15
الأندية تهرب من راموس!
الرياضي
الأندية تهرب من راموس!
اليوم 12:11
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©