«وش في وش».. كوميديا في «ليلة»

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

احتفل فريق عمل فيلم «وش في وش» بافتتاح عرضه الخاص الذي أُقيم مساء أمس الأول في «ريل سينما - دبي مول»، قبل طرحه جماهيرياً في صالات السينما المحلية في 17 أغسطس الجاري، وذلك بحضور أبطاله محمد ممدوح وأمينة، ومحمد شاهين، وخالد كمال، والمؤلف والمخرج وليد الحلفاوي، ومجموعة من ممثلي الوسائل الإعلامية المحلية والعربية.

«وش في وش» الذي يشارك في بطولته بيومي فؤاد وأنوشكا وأحمد خالد صالح وأسماء جلال محمود الليثي، تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، حول زوجين «المهندس شريف» الذي يجسده محمد ممدوح وربة المنزل «داليا» التي تلعبها أمينة خليل، ولديهما طفل واحد. يحدث بينهما العديد من المشكلات الزوجية الاعتيادية، حتى تضطر عائلتا الزوجين أن تجتمعا في شقة الزوجين لوضع حد لهذه المشكلات، وسط مفارقات كوميدية تحدث في ليلة واحدة. وأعرب الممثل محمد ممدوح الشهير بـ«تايسون» عن سعادته لحضوره مع عدد من فريق العمل، العرض الخاص في دبي، والالتقاء بجمهورهم في الإمارات، وذكر أنه يفضل أن يتعرف على ردود أفعال الناس على أعماله الفنية بشكل مباشر، متمنياً أن ينال الفيلم إعجاب المشاهدين في الإمارات ومختلف أنحاء الوطن العربي بعد عرضه جماهيرياً.

رؤية جديدة

وحول تجربته في «وش في وش»، وما يميزه عن أعماله الأخرى، قال: الفيلم تجربة اجتماعية حول المشكلات الزوجية، ضمن حبكة جديدة تعتمد على كوميديا الموقف من خلال موضوع واقعي يهم كل العائلات في مختلف أنحاء العالم العربي.

وأضاف: هذا ما جذبني لقصته المشوقة، كما أن المخرج والمؤلف المتميز وليد الحلفاوي قدم رؤية جديدة لقضية الخلافات الزوجية والعائلية من منظور مختلف، واستطاع أن يظهر ذلك باحترافية في كل مشهد، مع أن الفيلم تدور أحداثه في موقع واحد، وفي ليلة واحدة.



سر الكيمياء

«قابيل»، «خلي بالك من زيزي»، «جراند أوتيل» و«الخلية»، أعمال فنية جمعت بين «تايسون» وأمينة خليل، وحققت كلها صدى كبيراً، والسر بحسب ممدوح أنه يرتاح في التعامل مع أمينة أمام كاميرا التلفزيون والسينما، حيث ويعملان بانسجام في تصوير المشاهد.

وأشار إلى أنهما يدعمان بعضهما فنياً، وكان آخر عمل جمعهما في موسم رمضان الماضي، مسلسل «الهرشة السابعة»، كما ظهرت معه كضيف شرف في «رشيد»، لافتاً إلى أن نجاحهما يعود إلى الاختيارات الصحيحة والعمل المميز الذي ينفذه كل من المؤلف والمخرج.

حسن استقبال

قالت أمينة خليل: الإمارات بيتي الثاني، وأشعر فيها بالراحة والأمان وكرم الضيافة وحسن الاستقبال، وهي وجهتي السياحية والعملية الرئيسة، وقد سعدت جداً بافتتاح فيلم «وش في وش» وسط جمهور الإمارات المتذوق للسينما. وبالرغم من أن فيلم مصري، إلا أنه يستعرض مشكلة اجتماعية زوجية تلامس كل المجتمعات العربية.



تفاهم وتواصل

لفتت أمينة إلى أنه بمجرد قراءة قصة الفيلم، وافقت على الفور بالمشاركة في بطولته، قائلة: العديد من الأعمال الدرامية والسينمائية استعرضت قصصاً حول المشكلات الزوجية، إلا أن «وش في وش» يقدم قصة درامية مختلفة، بمضمون جاد يسلط الضوء على الخلافات الزوجية، التي قد تصل إلى الطلاق في حال تدخل الآخر بشكل غير صحيح. وذكرت أن العمل يقدم رسالة مهمة، تكمن في أن التفاهم والتواصل هو الأمر الأمثل بين الزوجين لحل أي مشكلة، ويجب أن تبقى المشكلات بينهما فقط وألا يتدخل بينهما أي شخص آخر، لاسيما أن لكل شخص وجهة نظر مختلفة، كما أن الأقاويل تجعل المشكلة تتفاقم.



انسجام فني

أكدت أمينة أن تجربتها في الفيلم كانت مميزة، وعاشت أجواء رائعة خلف الكواليس مع أبطال تشرفت بأن تكون بينهم، مثل محمد ممدوح وبيومي فؤاد وأنوشكا وأحمد خالد صالح ومحمد شاهين، منوهة بأن الانسجام الفني الذي جمع بين فريق العمل ظهر على الشاشة، وأظهر قصة مختلفة تعتمد على الكوميديا «اللايت».