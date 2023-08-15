كيف نتجنب الشجار أمام الأبناء؟

ترجمة: عزة يوسف

حدوث الخلافات أمر طبيعي بين الأبوين، ويجب على الأبناء تفهم أنه لا يوجد ما يعيب هذا الأمر، طالما أنه بأسلوب هادئ ومتحضر، وذكر موقع I Mom الأميركي أن ثمة اعتبارات مهمة يجب تجنبها أثناء الشجار أمام الأبناء، وهي:

1- الاختلاف في الرأي:

سوف يدرك الأبناء أنه لا بأس من الاختلاف في الرأي مع الشريك، طالما أنه بأسلوب محترم ومتحضر.

2- الجدال باحترام:

ضع في اعتبارك عند الشجار أن أطفالك يشاهدون ذلك، لذا أحرص على انتقاء ألفاظ وكلمات مهذبة، والاستماع إلى وجهة نظر الآخر، وانتقاد الأفعال بطريقة محترمة، مع عدم التأخر عن الاعتذار إذا أسأت التصرف أمام أطفالك.

3- الجدال يقوي العلاقة:

عندما ينتهي الشجار ويتعامل الزوجان مع بعضهما بطريقة ودية مرة أخرى، يشعر الأطفال بأن الجدال ليس نهاية العلاقة، بل قد يقرب وجهات النظر ويعمق العلاقة.

4- التنازلات:

عندما تختلف مع زوجتك أمام أطفالك، يجب أن تظهر لهم أنه يمكن التنازل للطرف الآخر، لأنك تحبه وتقدره أكثر من هذا الخلاف.

5- الأمان:

كما يشاهد الأطفال الشجار، لابد أن يرون أيضاً المصالحة، وإلا سيشعرون بالتوتر وبأن هناك مشكلات لم تحل بعد، إذ إن رؤية الأبوين يتصالحان، تجعل الأبناء يشعرون بالأمان ويعرفون أن والديهما يحبان بعضهما.