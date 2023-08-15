الأربعاء 16 أغسطس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا

كيف نتجنب الشجار أمام الأبناء؟

كيف نتجنب الشجار أمام الأبناء؟
16 أغسطس 2023 00:52

ترجمة: عزة يوسف

حدوث الخلافات أمر طبيعي بين الأبوين، ويجب على الأبناء تفهم أنه لا يوجد ما يعيب هذا الأمر، طالما أنه بأسلوب هادئ ومتحضر، وذكر موقع I Mom الأميركي أن ثمة اعتبارات مهمة يجب تجنبها أثناء الشجار أمام الأبناء، وهي: 
1- الاختلاف في الرأي:
 سوف يدرك الأبناء أنه لا بأس من الاختلاف في الرأي مع الشريك، طالما أنه بأسلوب محترم ومتحضر.
2- الجدال باحترام:
ضع في اعتبارك عند الشجار أن أطفالك يشاهدون ذلك، لذا أحرص على انتقاء ألفاظ وكلمات مهذبة، والاستماع إلى وجهة نظر الآخر، وانتقاد الأفعال بطريقة محترمة، مع عدم التأخر عن الاعتذار إذا أسأت التصرف أمام أطفالك.
3- الجدال يقوي العلاقة:
عندما ينتهي الشجار ويتعامل الزوجان مع بعضهما بطريقة ودية مرة أخرى، يشعر الأطفال بأن الجدال ليس نهاية العلاقة، بل قد يقرب وجهات النظر ويعمق العلاقة.
4- التنازلات:
عندما تختلف مع زوجتك أمام أطفالك، يجب أن تظهر لهم أنه يمكن التنازل للطرف الآخر، لأنك تحبه وتقدره أكثر من هذا الخلاف.
5- الأمان:
كما يشاهد الأطفال الشجار، لابد أن يرون أيضاً المصالحة، وإلا سيشعرون بالتوتر وبأن هناك مشكلات لم تحل بعد، إذ إن رؤية الأبوين يتصالحان، تجعل الأبناء يشعرون بالأمان ويعرفون أن والديهما يحبان بعضهما.

تربية الأبناء
تربية الأطفال
الخلافات الزوجية
الخلافات الأسرية
الشجار الزوجي
آخر الأخبار
الخطوط الجوية السنغافورية تزيد عدد الرحلات عبر شبكة الوجهات
الاقتصادي
الخطوط الجوية السنغافورية تزيد عدد الرحلات عبر شبكة الوجهات
8 أغسطس 2023
الجامعة الأميركية في الشارقة: نحتفي بالمبتكرين ونعدهم للمستقبل
الإمارات
الجامعة الأميركية في الشارقة: نحتفي بالمبتكرين ونعدهم للمستقبل
4 أغسطس 2023
سان جيرمان ومبابي.. «التقارب الغامض»!
الرياضي
سان جيرمان ومبابي.. «التقارب الغامض»!
اليوم 12:18
«روميو الصغير» بـ 67 مليون دولار
الرياضي
«روميو الصغير» بـ 67 مليون دولار
اليوم 12:15
الأندية تهرب من راموس!
الرياضي
الأندية تهرب من راموس!
اليوم 12:11
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©