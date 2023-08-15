صابرين.. بين «إصابة عمل» و«إقامة جبرية»

محمد قناوي (القاهرة)

كشفت الممثلة صابرين عن أنها ترددت خلال الأيام الماضية على عيادات الأطباء النفسيين للتعرف على تفاصيل طبيعة عملهم، لتتمكن من تجسيد شخصية طبيبة نفسية بشكل احترافي في المسلسل الجديد الذي تشارك فيه بعنوان «إقامة جبرية».

وقالت: إن أحداث المسلسل تتناول قضية اجتماعية في قالب درامي، وشخصية الطبيبة التي أجسدها مسؤولة عن علاج فتاة مريضة نفسياً تلعب دورها هنا الزاهد، تأليف أحمد عادل وإخراج أحمد سمير فرج.

وعللت مشاركتها في العمل وتحمسها له لأنه يقدمها بشكل جديد، وأنها تبحث دائماً عن شخصيات جديدة ومختلفة تكون مكتوبة بطريقة مميزة، علاوة على وجود قيمة فنية ومؤثرة في الدور.

وتنتظر صابرين فيلم «يحيى»، تأليف إبراهيم عيسى وإخراج ماندو العدل، والذي يعالج قضية شائكة، واعترفت أنها ترددت كثيراً قبل المشاركة فيه، لكنها تحمست للعمل وتعتبره من أهم التجارب وسيضيف لها فنياً بشكلٍ كبير. وانتهت صابرين من تصوير دورها في فيلم «إصابة عمل»، ويتضمن مفاجآت كثيرة، ويشارك في بطولته بيومي فؤاد، أمير المصري ومايان السيد.

وأبدت صابرين حماسها لدخول عالم المنصات، لأن المسلسلات التي تعرض عليها، تحمل أفكاراً جديدة في تفاصيلها، وتضيف للدراما بشكلٍ عام، والأحداث فيها مركزة جداً ومشوقة وسريعة الإيقاع وتجذب الجمهور، لافتة إلى أن هذه الأعمال كانت موجودة مع بداية التلفزيون المصري في ستينيات القرن الماضي، لكنها اختفت بمرور الوقت، قبل أن تعود مجدداً بفضل المنصات. وكان آخر أعمال صابرين، مسلسل «أعمل إيه؟»، الذي عرض العام الماضي، بطولة خالد الصاوي، تأليف محمد الحناوي وإخراج أحمد عبدالحميد.