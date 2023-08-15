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«شاعر المليون» يواصل استقبال طلبات المشاركة في الموسم الـ11

«شاعر المليون» يواصل استقبال طلبات المشاركة في الموسم الـ11
15 أغسطس 2023 12:45

أبوظبي (الاتحاد)

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"شاعر المليون" يفتح باب التسجيل للمشاركة بموسمه الـ11

تواصل لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، استقبال طلبات تسجيل الشعراء الراغبين بالمشاركة في برنامج «شاعر المليون» بموسمه الـ11 عبر الموقع الإلكتروني للبرنامج ولغاية 26 أغسطس الجاري. ويشترط ألا يقل عمر الشاعر أو الشاعرة عن 18 عاماً ولا يزيد على 45 عاماً، بالإضافة إلى إرسال قصيدة نبطية موزونة ومقفاة لا تتعدى الـ 20 بيتاً ولا تقل عن 10 أبيات، وأن تكون القصيدة مطبوعة ولا تُقبل القصائد المكتوبة بخط اليد.ولفتت لجنة التحكيم إلى أنه يمكن للراغبين بالترشح للموسم الجديد الاطلاع على المعلومات الكاملة حول خطوات وعملية الترشح الإلكتروني عبر الموقع الرسمي للبرنامج، موضحة أن الموسم الحالي لبرنامج «شاعر المليون» يتميز باستضافة الشعراء المترشحين لمرحلة المقابلات في أبوظبي خلال أكتوبر المقبل لاختيار 100 شاعر من المتأهلين لمرحلة الاختبارات، ومن ثم إخضاعهم للاختبارات التحريرية والمقابلات لاختيار القائمة النهائية وفق معايير فنية ونقدية، للمنافسة على بيرق الشعر والفوز بلقب وجائزة البرنامج الأضخم للشعر النبطي. ويمنح البرنامج جوائز ومكافآت قيمة للشعراء الـ 5 الفائزين بالمراتب الأولى تصل إلى 15 مليون درهم إماراتي.

شاعر المليون
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