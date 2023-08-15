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ناسا: يوليو الماضي الأكثر سخونة منذ عام 1880

ناسا: يوليو الماضي الأكثر سخونة منذ عام 1880
15 أغسطس 2023 07:47

قالت إدارة الطيران والفضاء الأميركية (ناسا) إن شهر يوليو الماضي كان أكثر سخونة من أي شهر آخر في سجل درجات الحرارة العالمية ، والذي يعود إلى عام 188. وبشكل عام، كان شهر يوليو أكثر دفئا بمقدار 24ر0 درجة مئوية من أي شهر يوليو آخر في سجلات ناسا، وفقا للعلماء في معهد جودارد لدراسات الفضاء التابع لناسا.

وقالت ناسا إن يوليو 2023 كان أكثر دفئا بمقدار 18ر1 درجة مئوية من متوسط الشهر نفسه بين عامي 1951 و 1980.

وقال مدير ناسا بيل نيلسون: "تؤكد بيانات ناسا ما شعر به المليارات حول العالم حرفيا.. درجات الحرارة في يوليو 2023 جعلته الشهر الأكثر سخونة على الإطلاق.

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العلم واضح. يجب أن نعمل الآن لحماية مجتمعاتنا وكوكبنا. إنه الوحيد الذي لدينا". وذكرت ناسا ان أجزاء من أميركا الجنوبية وشمال إفريقيا وأميركا الشمالية وشبه جزيرة أنتاركتيكا كانت ساخنة بشكل خاص ، حيث شهدت ارتفاعا في درجات الحرارة بنحو 4 درجات مئوية فوق المتوسط.

وقال مدير معهد جودارد لدراسات الفضاء، جافين شميدت، إن الاحترار حول الأرض كان مدفوعا في المقام الأول بانبعاثات غازات الدفيئة التي يسببها الإنسان.

المصدر: د ب أ
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