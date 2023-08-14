الموروث.. محور ورشة «تكوين اللوحة»

الشارقة (وام)

ضمن مهرجانها الصيفي، نظمت جمعية الإمارات للفنون التشكيلية، ورشة فنية حول «تقنيات تكوين اللوحة»، قدمها الفنان خالد حنيش.

وقال حنيش، إن الورشة ارتكزت على الموروث الشعبي لدولة الإمارات، من خلال العمل على تكوين لوحات تراثية حضارية، واختيار مفردات ذات طابع تراثي وشعبي عربي وإسلامي، إضافة للحرف العربي بتقنيات لونية متجانسة، وأضاف أن الورشة عالجت تقنية فنية غير تقليدية ومجردة من تفاصيل رسم المفردات الواقعية.

وقال الدكتور محمد يوسف، رئيس مجلس إدارة الجمعية، إن برنامج الورش الصيفية يسعى لإكساب المشاركين مهارات ترتقي بمستواهم الفني، حيث يقدم الفنانون المشاركون عصارة تجاربهم ليستفيد منها المشاركون.