راكب يرغم طائرة على العودة إلى المطار

أوقفت السلطات الأسترالية، اليوم الاثنين، رجلاً أرغم سلوكه "المضطرب" طائرة مدنية ماليزية كانت متجهة إلى العاصمة كوالالمبور على العودة إلى سيدني بعد ساعتين فقط من انطلاقها.

غادرت رحلة الخطوط الجوية الماليزية MH122 من سيدني في الساعة 13,40 بالتوقيت المحلي (03,40 ت غ)، لكنها استدارت بينما كانت تحلق فوق شمال غرب ولاية "نيو ساوث ويلز"، وعادت للهبوط في سيدني عند الساعة 15,47 (05,47 ت غ).

وفي بيان نشرته وسائل إعلام أسترالية، قالت شركة الطيران إن الرحلة اضطرت للعودة بسبب "السلوك المضطرب لأحد الركاب". وصرخ الراكب في أفراد طاقم الطائرة وأدلى بتهديدات خلال الرحلة. ولم تتوفر معلومات عن هويته أو طبيعة التهديدات حتى الآن.

وقالت الشرطة الاتحادية الأسترالية إن رجلاً يبلغ 45 عاماً أوقف من دون مشكلات، وأجلي الركاب الآخرون من الطائرة، ويبلغ عددهم 194.

وأضافت "لا يوجد تهديد وشيك على المجتمع"، و"من المتوقع توجيه اتهام إلى الرجل في وقت لاحق الليلة".

ولفتت الشرطة إلى أنها "لن تكشف عن أمور تشغيلية. ومع ذلك، وُضعت خطة استجابة طارئة وبدأ تنفيذ عملية الإخلاء بمجرد اعتبارها آمنة للركاب وأفراد الطاقم".

وقال مطار سيدني إنه نتيجة للحادث، أُلغيت 32 رحلة داخلية، فضلاً عن تأخيرات تصل إلى 90 دقيقة طالت رحلات داخلية أخرى.

ولم يتم إلغاء أي رحلات دولية.