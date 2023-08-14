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اليونسكو: الحيد المرجاني العظيم لم يعد في "خطر"

الحيد المرجاني العظيم
14 أغسطس 2023 10:01

لم يعد الحيد المرجاني العظيم "في خطر كبير" ولكن يظل "معرضا لتهديد خطير"، بحسب منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو). وأبطلت اليونسكو دعوة اتخذت في أواخر 2022 لوضع الحيد المرجاني الذي يمتد على طول أكثر من 2300 كيلومتر على قائمتها الخاصة بالمواقع المعرضة للخطر، مستشهدة بالجهود الأسترالية للحفاظ على أكبر حيد مرجاني في العالم.

ورحب رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز بأحدث إعلان من جانب اليونسكو ، الذي قال إنه "مسودة قرار". وأضاف ألبانيز "هذا يؤكد أن حكومتي تعمل جاهدة لحماية الحيد وتعمل بشأن التغير المناخي وأن بقية العالم لاحظ ذلك". 

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وأضاف "نحن بحاجة لحماية أرضنا ومياهنا والأنواع الحيوانية التي تعتبرهما موطنا". وتقع الشعاب المرجانية بين 15 و150 كيلومترا قبالة الساحل الشرقي لأستراليا ويبلغ عرضها أكثر من 60 كيلومترا في بعض الأماكن. ويضم الحيد المرجاني العظيم نحو 400 نوع من الشعاب المرجانية ونحو 1500 نوع من الأسماك وأربعة آلاف نوع من الرخويات.

المصدر: د ب أ
اليونسكو
الحاجز المرجاني
الأمم المتحدة
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