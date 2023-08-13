السلامة الرقمية الذاتية.. وسيلة لطفولة آمنة

لكبيرة التونسي (أبوظبي)

في إطار حرصها على توعية المجتمع وتعزيز سلامة أفراده، نظمت مؤسسة التنمية الأسرية العديد من ورش التقنيات الحديثة، ضمن خدمة طفولة آمنة، من أجل رفع وعي الأسر بمخاطر شبكات مواقع التواصل الاجتماعي على الأطفال والشباب وأثرها في التماسك الأسري، ووضع سياسات وبرامج هادفة تمكن الشباب من الاستفادة الإيجابية من المواقع الإلكترونية في مجال تنمية مهاراتهم وخدمة وطنهم، وتعزيز الدور الإعلامي مع الشركاء الإعلاميين لصناعة محتوى هادف يُسهم في بناء جيلٍ واعٍ قادر على بناء نفسه ومجتمعه، فكيف يمكن تعزيز السلامة الرقمية، وترسيخ الوعي الذاتي؟

تقول فاتن بياضو، اختصاصية تغذية في مركز هيلث بلاس للسكري والغدد الصماء، إن وسائل التواصل الاجتماعي تقدم إعلانات حول وجبات وأطعمة جاهزة، ما يعزز دورها السلبي في الأنماط الغذائية غير الصحية عند المراهقين والأطفال. وإن تكرار التعرض لإعلانات الوجبات الجاهزة على وسائل التواصل الاجتماعي يرتبط بزيادة استهلاكها، ما يؤدي إلى ارتفاع مؤشر كتلة الجسم واحتمال الإصابة بالسمنة والأمراض المرتبطة بها، وهنالك دراسات عدة أثبتت أن الأطفال هم الأكثر تأثراً بإعلانات الطعام غير الصحي في ظل سهولة الاتصال بـ«الإنترنت»، وتوافر الهواتف الذكية في أيدي الأطفال والمراهقين، ولذلك هم أقل قدرة على التحكم بأنفسهم وبرغباتهم في الوجبات السريعة.

مخاطر السهر

وتذكر فاتن بياضو، أن الكثير من الأطفال والمراهقين والأهالي لا يعون مدى خطورة السهر وأهمية النوم والاستيقاظ المبكر، والأثر الذي يترتب على عاداتنا الغذائية، موضحة أن قلة النوم لها دور فاعل بفرض عادات غذائية غير صحية، حيث إن هنالك أدلة متزايدة تشير إلى أن الوقت الذي نأكل فيه له أثر كبير على إيقاع نومنا اليومي أو ما يعرف أيضاً بدورة النوم والاستيقاظ. لذلك يُنصح دائماً بتناول الطعام في وقت مبكر مساءً، والسماح للجسم بساعتين إلى 3 ساعات لهضم الوجبة قبل موعد النوم.

عروض مغرية

وتشدد بياضو، على أهمية التوعية والتثقيف للحد من الخطر السلبي على المراهقين والأطفال، مشيرة إلى أن عواقب تأثير وسائل التواصل الاجتماعي وتوافر العروض المغرية على الوجبات السريعة وسهولة الوصول إليها عن طريق تطبيقات التوصيل للمنازل، والتي تسهم في إيجاد تصور مشوّه وعادات غذائية خاطئة بين الأطفال والمراهقين، والتسبب في مشاكل صحية جسيمة.

جانب نفسي

من جهتها، تقول د. آمنة الفلاحي، اختصاصية علم نفس سريري في مستشفى دانة الإمارات للنساء والأطفال، إن شبكة الإنترنيت أثرت بشكل كبير على أنماط حياة الأطفال والمراهقين وطريقة تفكيرهم، ومن بين التأثيرات الإيجابية لوسائل التواصل الاجتماعي، إمكانية تعزيز التواصل والتعبير عن الذات، ما يساعد في تنمية مهارات التواصل لدى الأطفال والمراهقين. ويمكن أيضاً أن تكون هذه الوسائل منصة لتبادل المعرفة والمعلومات وتوسيع آفاق المستخدمين، ومع ذلك، ينبغي الانتباه أيضاً إلى التحديات النفسية والاجتماعية التي تنشأ نتيجة للاستخدام السلبي لوسائل التواصل الاجتماعي، مثل الإدمان والضغوط النفسية المرتبطة بالتواصل الافتراضي والتعرض للعنف أو المحتوى غير المناسب، إذ يمكن أن يؤدي الاستخدام المفرط إلى العزلة، وتقليل فعالية التواصل الحقيقي اجتماعياً في العالم الواقعي.

نصائح

يذكر المهندس عادل الهاشمي نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للإنترنت الآمن (eSafe)، أن جمعية الإمارات للإنترنت الآمن من بين الجمعيات الوطنية الرائدة في السعي نحو مستقبل مستدام وتوفير بيئة أكثر أماناً للأطفال والطلبة لاستشراف مستقبل السلامة الرقمية، تماشياً مع رؤية دولة الإمارات، مؤكداً على مجموعة من النصائح التي تهدف إلى تحصين الأطفال وتجنيبهم أضرار الإدمان الإلكتروني، منها مراقبة سلوكياتهم في العالم الافتراضي وبناء حوار إيجابي للتقارب الأسري، وتحفيز الأطفال والشباب على تشجيع القراءة وتطوير المهارات والهوايات والتشجيع على ممارسة ألعاب ثقافية، ووضع برنامج إبداعي للأنشطة الرياضية، والحرص على تناول الغذاء الصحي، مع تجنب مخاطر العزلة الاجتماعية وإدمان الأجهزة الذكية والألعاب الخطيرة، من خلال تحديد أوقات لاستخدام الإنترنت.

مراقبة وتوعية

تشير د. آمنة الفلاحي، إلى أن الإعلانات عبر وسائل التواصل الاجتماعي تعتمد على التكتيكات النفسية لإثارة الرغبة والشعور بالنقص، ما يعزز سلوكيات سلبية لدى الأطفال والمراهقين؛ لذلك يتطلب الأمر مراقبة دقيقة ومشاركة الوالدين والمعلمين في التوعية بمخاطر هذه الإعلانات وتعزيز الوعي بين الأطفال والمراهقين ليتعاملوا مع محتوى إعلاني هادف يعزز قدراتهم على التفكير النقدي، واتخاذ القرارات المسؤولة.