«دبي للفنون الأدائية» يؤسس لصناعة نجوم الغد

دبي (الاتحاد)

حراك إبداعي فاعل تقوده هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، عبر برنامج «دبي للفنون الأدائية» الذي تفتح من خلاله ميادين الإبداع أمام أصحاب المواهب وعشاق الفنون ممن يطمحون إلى تطوير مهاراتهم في مجالات العزف الموسيقي والغناء والإخراج والتمثيل المسرحي، ما يسهم في رفد مشهد دبي الإبداعي بطاقات شبابية واعدة.

ودعت «دبي للثقافة» المواهب الواعدة للانضمام إلى البرنامج والاستفادة من الورش التدريبية والتفاعلية المبتكرة التي تقدمها كوكبة من خبراء الفنون الأدائية في الدولة من 20 أغسطس وحتى 30 سبتمبر المقبل، ما يجسد التزامات «دبي للثقافة» للاستثمار في الطاقات الشابة ودعمها، تحقيقاً لترسيخ مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للثقافة، وحاضنة للإبداع، وملتقى للمواهب.

ونوهت فاطمة الجلاف، مدير إدارة الفنون الأدائية بالإنابة في «دبي للثقافة» إلى أهمية برنامج «دبي للفنون الأدائية» ودوره في صقل وتنمية مهارات أصحاب المواهب الإبداعية في مجالات المسرح والموسيقى. وقالت: يعتبر المسرح من أهم الفنون الأدائية وأكثرها زخماً، وتحت سقفه تلتقي الفنون التعبيرية والموسيقية والأدبية، وقد اهتمت «دبي للثقافة» بتطوير هذا الجانب من خلال تفعيل الحراك الفني والمسرحي، ما أسهم في بيئة إبداعية قادرة على احتضان المواهب الواعدة والارتقاء بأصحابها وبمهاراتهم وأفكارهم، مشيرة إلى حرص الهيئة على دعم القطاع الموسيقي وتعزيز قوته عبر ورش تدريبية للارتقاء بالذائقة الفنية للمشاركين وإثراء حصيلتهم الإبداعية. وأضافت: تحول «دبي للفنون الأدائية» إلى منصة مهمة لصناعة نجوم الغد من خلال ورشه المتنوعة الهادفة إلى اكتشاف المواهب الناشئة في القطاع الموسيقي ودعم مبدعيه، وتمكينهم من الوصول إلى مستوى الاحتراف، ما يعزز من قوة القطاع محلياً.